Con Varesenews, un evento tira l’altro

Da maggio parte un nuovo nostro progetto: ANCHE IO con Varesenews. Tutti i mesi vi proporremo un calendario ragionato, un po’ speciale, dove saremo coinvolti in prima persona. Non saranno gli eventi più importanti del territorio, ma quelli in cui potrete vederci impegnati a vario titolo come organizzatori o partner di soggetti diversi. Il mese di maggio è già un esempio preciso e potrete trovare una decina di iniziative di genere molto differente.

1 maggio

“Problematiche e opportunità nel futuro dei piccoli comuni”

Incontro organizzato da Menta e rosmarino

con i sindaci del territorio e Marco Giovannelli, Varesenews

Biblioteca di Cocquio Trevisago, via Motto dei grilli 30

ore 17

Ingresso libero

3 maggio

Presentazione del libro di Rinaldo Franzetti “Tratti di memoria” dalla Ignis alla Whirlpool

con Enrico Civillini, Fim Lombardia e Michele Mancino, Varesenews

Ternate – Villa Leonardi, piazza Libertà

Ingresso libero

4 maggio

Premiazione contest Varesenews per il borgo più bello

Tornavento

ore dalle 16

Ingresso libero

6 maggio

Agenda21 e Area Mab, candidati a confronto

Incontro con Luca Colombo, Francesca Trotti, Gianluca Ruggeri e Marco Giovannelli

Gemonio – Sala polifunzionale, via Curti

Ingresso libero

8 maggio

Presentazione del libro di Rinaldo Franzetti “Tratti di memoria” dalla Ignis alla Whirlpool

con Marco Bentivogli, Fim e Michele Mancino, Varesenews

Ingresso libero

9 maggio

Presentazione del libro Slow journalism di Alberto Puliafito

Incontro con l’autore e la redazione di Varesenews

Gazzada Schianno, Varesenews, via Miglio 5

ore 17

Ingresso libero su prenotazione: https://bit.ly/2LdMmKL

12 maggio

Visite guidate al Grand Hotel Campo dei Fiori

A cura del FAI Giovani di Varese

ore 11,30

Su prenotazione.

16 maggio

Da brand a friend, le maggiori novità del digitale

Incontro con Robin Good

Varese – Teatrino Santuccio, via Sacco 10

Ore 17.30

Ingresso libero su prenotazione: https://bit.ly/2IEZrdE

18 maggio

Fiera di Luvinate 18-19 aprile

Il futuro del Campo dei fiori tra fuoco e acqua

Incontro con Giuseppe Barra, Presidente Ente Parco Campo dei Fiori; Dario Bevilacqua, DOS;

Consorzio Castanicoltori; Marco Corso, Varesenews

Luvinate – Centro sociale, via San Vito 3

Ore 17.30

Ingresso libero

24 maggio

Presentazione del libro Cime irredente di Livio Isaak Sirovich

Incontro con l’autore; Enzo R. Laforgia, storico; Roberto Morandi, giornalista di VareseNews

Biblioteca di Varese – via Sacco via Sacco 9

Ore 18.00

Ingresso libero

25 maggio

Storia di Adriano Olivetti

Spettacolo: Direction Home a cura di “Le Voci del Tempo”, musica di Bob Dylan

con Marco Peroni e Mario Congiu

Varese – Teatrino Santuccio, via Sacco 10

Ore 21

Ingresso libero

LA COMUNICAZIONE

Una ragione che ci ha spinto a lavorare su questo nuovo progetto è portare la nostra esperienza, professionalità e forza comunicativa a servizio di chi vorrà condividere le proprie iniziative con noi.

Potremo così essere parte dei relatori, fare da media partner, avere un ruolo anche nell’organizzazione degli eventi. Metteremo a disposizione le nostre piattaforme di comunicazione e informazione e quanto necessario perché l’iniziativa funzioni e abbia successo.

Queste attività non hanno un costo definito, ma variano in base a diversi parametri che valuteremo direttamente con chi sarà interessato.

Potete contattarci telefonicamente 0332873094 o per email agenda@varesenews.it