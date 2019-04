Menta e Rosmarino, una sala dedicata all’amico Brunella

È in programma per il Primo Maggio, l’intitolazione della sala polivalente della Biblioteca Comunale di Cocquio Trevisago ad Alessandro Brunella, socio fondatore, presidente ma soprattutto anima dell’associazione culturale Menta e Rosmarino. Sandro Brunella, scomparso nel 2010 infatti, è ricordato per il suo impegno a favore del prossimo. Operaio presso una ditta meccanica del territorio, al termine del suo impegno lavorativo si è reso disponibile per aiutare tante realtà del territorio.

L’amministrazione comunale ha quindi deciso di dedicargli una sala della Biblioteca Comunale e per l’occasione il periodico Menta e Rosmarino ha organizzato per mercoledì 1 maggio, alle 17 un incontro per discutere di problematiche e opportunità nel futuro dei piccoli comuni. Al dibattito, moderato dal direttore di Varesenews Marco Giovannelli, prenderanno parte alcuni dei sindaci del territorio insieme ad esponenti delle amministrazioni locali.

Un appuntamento che è parte del progetto “Anche io con Varesenews”, il calendario di eventi che vede la redazione impegnata a vario titolo in diversi incontri.