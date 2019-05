Giugno con Varesenews: un mese di incontri e giri in valle

Da maggio è partito un nuovo nostro progetto: ANCHE IO con Varesenews. Tutti i mesi vi proporremo un calendario ragionato, un po’ speciale, dove saremo coinvolti in prima persona. Non saranno gli eventi più importanti del territorio, ma quelli in cui potrete vederci impegnati a vario titolo come organizzatori o partner di soggetti diversi. Per il mese di giugno sono già a calendario diverse di iniziative di genere molto differente.

IL PROGRAMMA

• 1 giugno

Fare il giornalista oggi: dalla deontologia alle fake news, passando tra i poteri forti

Incontro di formazione e informazione con Fabio Cavalera, ODG e Associazione Walter Tobagi; Enrico Camanzi, Il Giorno; Matteo Inzaghi, Rete 55; Michele Mancino, VareseNews; Pasquale Martinoli, La Prealpina. Modera: Marina Martorana

Sala Civica di Laveno Mombello (ex Sala Consiliare), Piazza Italia

ore 15

Ingresso su prenotazione: https://bit.ly/2Fjx1ls

• 1 giugno

La fucina della lettura

incontro con Manuel Sgarella, autore di “Cosa Rimane di noi” e giornalista Varesenews

Spazio Viola, via Cattaneo 4, Gavirate

ore 16

Ingresso libero

• 7 giugno

Mobilità sostenibile nella promozione turistica del territorio

con Davide Galimberti, sindaco Varese; Pierpaolo Frattini, Canottieri Varese; Marco Giovannelli, Varesenews; Enti e Associazioni di categoria

Località Schiranna, Sede Canottieri di Varese

ore 10

Ingresso libero

• 9 giugno

Visite guidate al Grand Hotel Campo dei Fiori

A cura del FAI Giovani di Varese

ore 12.45

Su prenotazione: https://bit.ly/2JOAWLI

• 15 giugno

Gallarate Anni Venti, il decennio del tessile

con Paola Girola, Ordine Architetti; Matteo Scaltritti, Società studi Patri; Roberto Morandi, Varesenews

Ritrovo Palazzo Minoletti, piazza Giuseppe Garibadi, Gallarate

Ore 16

Su prenotazione: (a breve sarà disponibile il link)

• 15-16 giugno

Girinvalle 2019

A cura delle pro loco di Fagnano, Marnate, Solbiate Olona, Olgiate Olona, Gorla Maggiore e Gorla Minore

Valle Olona

Dalle ore 19.00 di sabato

Ingresso libero

LA COMUNICAZIONE

Una ragione che ci ha spinto a lavorare su questo nuovo progetto è portare la nostra esperienza, professionalità e forza comunicativa a servizio di chi vorrà condividere le proprie iniziative con noi.

Potremo così essere parte dei relatori, fare da media partner, avere un ruolo anche nell’organizzazione degli eventi. Metteremo a disposizione le nostre piattaforme di comunicazione e informazione e quanto necessario perché l’iniziativa funzioni e abbia successo.

Queste attività non hanno un costo definito, ma variano in base a diversi parametri che valuteremo direttamente con chi sarà interessato.

Potete contattarci telefonicamente 0332873094 o per email all’indirizzo agenda@varesenews.it