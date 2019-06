A luglio state con Varesenews, tra delizie e solidarietà

Da maggio è partito un nuovo nostro progetto: ANCHE IO con Varesenews. Tutti i mesi vi proporremo un calendario ragionato, un po’ speciale, dove saremo coinvolti in prima persona. Non saranno gli eventi più importanti del territorio, ma quelli in cui potrete vederci impegnati a vario titolo come organizzatori o partner di soggetti diversi. Per il mese di luglio sono già a calendario alcune di iniziative di genere molto differente.

IL PROGRAMMA

Qui trovi l’evento Facebook

• 1-2 luglio

Campionato Italiano di Pizze

Organizzato dall’Associazione italiana pizzaioli con il patrocinio del Comune di Busto

Via Carducci, 943, Ispra

Dalle ore 10.00

Ingresso libero

• 7 luglio

Mangia, Bevi, Bici – La pedalata enogastronomica del Lago Maggiore

Piazza San Martino, 63, Ispra

Dalle ore 10.00

Info e prenotazioni: lalibereria@bottegadelromeo.com

• 16 luglio

Sorriso di Stelle, un percorso di delizie e solidarietà

Centro Congressi Ville Ponti, piazza Litta 2, Varese

Ore 19.30

Su prenotazione: https://bit.ly/2WR0j1r

A breve sarà disponibile la locandina ANCHE IO CON VARESENEWS Luglio 2019

LA COMUNICAZIONE

Una ragione che ci ha spinto a lavorare su questo nuovo progetto è portare la nostra esperienza, professionalità e forza comunicativa a servizio di chi vorrà condividere le proprie iniziative con noi.

Potremo così essere parte dei relatori, fare da media partner, avere un ruolo anche nell’organizzazione degli eventi. Metteremo a disposizione le nostre piattaforme di comunicazione e informazione e quanto necessario perché l’iniziativa funzioni e abbia successo.

Queste attività non hanno un costo definito, ma variano in base a diversi parametri che valuteremo direttamente con chi sarà interessato.

Potete contattarci telefonicamente 0332873094 o per email agenda@varesenews.it