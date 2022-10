Il parco del Belgora a Buguggiate intitolato a Emanuele Riboli

Il nuovo parco del Belgora, o Bergora come è conosciuto ai più, a Buguggiate è stato oggi intitolato a Emanule Riboli.

Una decisione presa dal sindaco Matteo Sambo e dalla sua amministrazione comunale dopo un lungo periodo di riflessione.

“Sentendo forte l’esigenza di non dimenticare, l’amministrazione comunale di Buguggiate ha intitolato il nuovo campo di calcio del parco Belgora a Emanuele Riboli.

Emanuele è scomparso nel 1974, rapito e mai più tornato a casa. Molti a Buguggiate non vogliono che si perda il ricordo di un concittadino, un ragazzo di 17 anni, e che il silenzio su quelle tragiche vicende lo faccia svanire.

Il 14 ottobre, ricorrenza del giorno del rapimento, è stata posta una targa a lato del campo di calcio, che ne attesta l’intitolazione.

Per rispetto del volere dei famigliari di Emanuele non è stato pubblicizzato l’evento e non sono state scattate fotografie.

Oltre a questa decisione consegniamo quindi a poche parole il compito di indurre una riflessione e perpetuare la memoria”.

La potente organizzazione degli Zagari è ritenuta responsabile del sequestro e dell’omicidio di Emanuele Riboli: «Eravamo una famiglia di 7 persone 5 figli la mamma e il papà, una famiglia normalissima con tanti bambini chiassosi» ricorda Lella Riboli, la sorella di Emanuele, che amava le moto da cross e andava a scuola in bicicletta: fu rapito la sera del 14 ottobre 1974 mentre tornava a casa. Il suo corpo non fu mai più trovato malgrado il pagamento del riscatto.