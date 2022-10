Il Pd di Tradate interroga il Comune: “Che fine ha fatto la nuova caserma dei carabinieri?”

Interrogazione del gruppo consiliare del Partito Democratico di Tradate sullo stralcio della nuova Caserma dei Carabinieri dalle opere finanziate da realizzare.

I consiglieri dem Mauro Prestinoni e Marco Viscardi chiedono conto della notizia comparsa sui giornali locali che hanno riportato il blocco dell’accordo di programma con Regione Lombardia per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri, con rinvio ad un intervento futuro legato ad eventuali e non certi finanziamenti: «Considerato che che nella relazione del 20 giugno 2022 ed inerente l’acquisto dell’Area Villa Mayer, il Responsabile del Servizio Finanziario all’ultimo capoverso così si esprimeva: “Pertanto, in conclusione, nel caso in cui l’Amministrazione intenda avviare la procedura per acquisire l’immobile di via Virgilio, via Palestrina e via Foscolo, si suggerisce di rivedere l’attuale Piano Investimenti 2022/2024, al fine di ipotizzare di poter reperire altre forme di finanziamento (ad esempio partecipazione a Bandi o nuovi trasferimenti da altre PA o da privati) per i progetti già inseriti e finanziati attualmente da indebitamento”. Preso atto che nel consiglio comunale del 23 luglio 2022 nel suo intervento il Capogruppo del Partito Democratico Mauro Prestinoni chiedeva, sulla base di quanto esposto nella sopra indicata relazione, se a seguito dell’acquisto dell’Area Mayer il bilancio avesse capienza con tutti gli altri obiettivi ed in particolare con tutte le altre opere previste, ricevendo ampie rassicurazioni nella controdeduzione dell’assessore al Bilancio. Visto che dalle dichiarazioni di stampa si evince, al contrario, che si opereranno diversi tagli sui finanziamenti delle opere annunciate ed in particolare sulla costruzione della Caserma dei carabinieri. Si interpella l’amministrazione comunale per conoscere: 1) se l’amministrazione di Centrodestra ritenga adeguata allo scopo l’attuale caserma dei Carabinieri di Tradate; 2) se la costruzione di una nuova Caserma sia ancora prioritaria per la maggioranza di centrodestra; 3) se ci siano delle reali e concrete possibilità di finanziamento nel breve breve/medio periodo per questa opera; 4) se in assenza di queste concrete possibilità, l’amministrazione non ritenga opportuno destinare dei fondi per il miglioramento e l’efficientamento della struttura esistente».