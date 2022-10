Pedalando sulle strade di Besano nel ricordo di Giorgia

L’appuntamento è per sabato 29 ottobre. La pedalata è aperta a tutti e il ricavato della manifestazione servirà a sostenere i progetti della Fondazione Ascoli per i bambini del reparto di onco-ematologia

La Polisportiva Besanese organizza per il prossimo fine settimana una pedalata benefica aperta a tutti nel ricordo di Giorgia Muraglia, la giovane di Besano scomparsa nel 2019 a soli 24 anni.

L’appuntamento è per sabato 29 ottobre alle 14,30 con partenza dall’Oratorio di Besano, in via XXIV Maggio.

La partecipazione prevede un costo di 5 euro per gli adulti, mentre per i bambini è gratuita. Il ricavato andrà ai progetti della Fondazione Ascoli per sostenere i bambini ricoverati nel reparto di onco-ematologia dell’ospedale di Varese.

A fine pedalata una bella merenda, offerta dalla Polisportiva Besanese.

In caso di maltempo la pedalata verrà posticipata al 5 novembre.

Gli organizzatori ricordano che è obbligatorio l’uso del caschetto e che i partecipanti sono coperti da assicurazione.

Qui la locandina dell’evento con tutte le informazioni