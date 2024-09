Dalla Via Francisca ai Giardini Estensi, appuntamenti in cammino attraverso i tesori del patrimonio di Varese

Dal cammino sulla Via Francisca del Lucomagno alla scoperta dei parchi della città, le iniziative del Comune di Varese in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 28 e domenica 29 settembre, con il coordinamento del Ministero della Cultura, tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Il tema italiano delle GEP 2024, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, “Patrimonio in cammino” riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections” e invita a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

Considerato il tema, anche Varese ha scelto di aderire all’iniziativa e propone nelle due giornate una manifestazione per esplorare, conoscere e lasciarsi condurre attraverso la bellezza e il valore del patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico della città.

Il primo appuntamento da non perdere è in programma nel pomeriggio di sabato 28: una caccia al tesoro attraverso il patrimonio storico, artistico e naturalistico conservato all’interno dei Giardini Estensi e del Parco di Villa Mirabello. Tre le repliche, alle ore 15:00 | 16:00 | 17:00 e a favore di 150 persone: 50 per turno. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da sabato 21 settembre su Eventbrite. L’attività è stata pensata, organizzata e sarà gestita dai giovani volontari in servizio civile dell’Attività Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Turistico e dell’Attività Sistema Museale del Comune di Varese. INFO www.comune.varese.it | turismo@comune.varese.it

Si prosegue domenica 29 settembre alle ore 11:00 con una visita guidata alla mostra in corso presso la sede del Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello INCONTRI DI MONDI LONTANI. Dai viaggi d’esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni. Cooperativa sull’Arte condurrà il pubblico attraverso l’esposizione temporanea dedicata ai viaggi condotti dai fratelli Angelo e Alfredo Castiglioni in oltre sessant’anni di esplorazioni nel continente africano e non solo. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo mail: museivarese@cooperativasullarte.it INFO www.museivarese.it | info@museivarese.it.

Data l’esistenza sul territorio di un antico cammino storico che da Costanza porta a Pavia e da lì prosegue verso Roma con la Via Francigena, chiude il programma domenica pomeriggio alle ore 14:00 una camminata di 7 km lungo una tratta della Via Francisca del Lucomagno – dal Sacro Monte ai Giardini Estensi – curata dall’Associazione In Cammino La Via Francisca del Lucomagno. Ai partecipanti saranno consegnate e vidimate le credenziali del pellegrino. In continuità con il programma CONOSCI IL TUO PATRIMONIO alla scoperta delle ricchezze naturali, artistiche e storiche della città, sarà presente una guida turistica di IMMAGINA Arte Cultura Eventi, che affiancherà il pubblico nell’esperienza. L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria da sabato 21 settembre su Eventbrite. Info: www.laviafrancisca.org | viafranciscalucomagno@gmail.com | +39 338 2159610

Tutti gli appuntamenti, oltre che attraverso i canali tradizionali, saranno promossi sul sito del Ministero della Cultura e trasmessi in automatico anche per la pubblicazione sul Portale ufficiale europeo. Le attività proposte dal Comune nell’ambito delle GEP 2024 sono in linea con le azioni sin qui realizzate dall’assessorato alla Cultura di avvicinamento del pubblico al patrimonio culturale e paesaggistico della città di Varese.

