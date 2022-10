Quattro serate di cucina ed eventi a Malnate con la Pre Njmegen d’autunno

Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre la manifestazione all’Area Feste di via Pastore

Quinta edizione per la Pre Njmegen d’autunno, la festa di Malnate che si svolgerà all’area feste di via Pastore da giovedì 6 a domenica 9 ottobre, tutte le sere, con cucina ed eventi in tema autunnale.

Il programma:

Giovedì 6 ottobre

ore 19,30 cena con menù alla carta

ore 21,00 serata danzante con “Ori Belli”

Venerdì 7 ottobre

ore 19,30 polenta e spezzatino di capriolo

polenta e funghi

polenta e gorgonzola

ore 21,00 serata danzante con Nunzia Tulipano

Sabato 8 ottobre

ore 19,30 grigliata con fagioli in umido

grigliata con patate

ore 21,00 serata “Country”

Domenica 9 ottobre

ore 12,30 / ore 19,30

– lasagne con funghi e salsiccia

– tasca di vitello ripiena con verdure pastellate

– menu alla carta

ore 21,00 serata danzante con Alex e Antonella

Ore 19,30 tutte le sere apertura bar e stand gastronomico con i vari menù alla carta (anche da asporto dalle 19,00 alle 19,30)