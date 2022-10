Il rammarico di Vargas: “Peccato perdere in casa così, il Trento ha creato meno di noi”

VARGAS 1: «(domanda) Il goal annullato a Stanzani, l’espulsione di Sportelli: è stata una partita falsata dall’arbitraggio? Quello che noi possiamo fare è segnare. Nel finale avevamo la possibilità di pareggiare in 10 uomini, il calcio è questo. I giocatori che sono entrati nel secondo tempo ci hanno dato una mano a livello fisico e di aggressività, abbiamo avuto più occasioni noi ma questa volta è andata male e abbiamo perso. Un peccato perdere punti in casa così, con gli avversari che si sono ritrovati in vantaggio su due situazioni nate per errori nostri. Dispiace per i ragazzi, la squadra nel secondo tempo ha corso tanto, ha dimostrato di avere carattere, potevamo sicuramente “rimediare la partita”».

VARGAS 2: «Sapevamo che il Trento ci avrebbe aspettato per ripartire, venivano da una situazione di difficoltà e con un allenatore nuovo ed esperto in panchina. Magari in attacco siamo stati un po’ statici, dando poca profondità e con pochi movimenti senza palla. A livello difensivo poteva sicuramente fare meglio sulle loro occasioni, senza creare poi tanto si sono ritrovati 2 a 0, nel secondo tempo abbiamo provato a recuperare coi cambi ma poi siamo stati danneggiati dall’espulsione; a quel punto abbiamo rischiato il tutto per tutto, l’abbiamo riaperta ma ci è mancato il guizzo finale, forse ci è mancata stanchezza dal momento che eravamo in 10 in campo e loro in 11 davanti al portiere».

VARGAS 3: «Ragazzi come Ferri e Ndrecka stanno crescendo fisicamente e nella loro zona di campo stanno facendo bene. In certi momenti però ci è mancata lucidità e abbiamo forzato troppo la giocato quando si poteva fare diversamente. Ha fatto piacere sentire oggi il pubblico, abbiamo corso più del dovuto in 10, anche per dagli spalti arriva una carica in più. Partite così capitano, l’importante è girare velocemente pagina, guardare gli errori commessi e pensare alle partite della prossima settimana. Giocare subito, mercoledì, sarà un vantaggio o uno svantaggio? Siamo un po’ stretti di uomini, vedremo a livello fisico come faremo a giocare contro la Pergolettese. In questo momento siamo contati, con l’espulsione di Sportelli ancora di più».

NDRECKA 1: «In partite di Serie C bisogna essere lucidi, soprattutto in partite come questa quando si passa in svantaggio per 2 a 0 bisogna stare calmi, altrimenti si rischia di perdere lucidità. Il goal chiaramente fa piacere, è il mio primo da professionista. C’è un po’ di rammarico perché purtroppo non è servito a niente».

NDRECKA 2: «Quando si perde la prima cosa che vuoi è poter giocare il più presto possibile per andare a rimediare. Oggi in 10 abbiamo speso tanto a livello di energie, dobbiamo recuperare bene e andare ad affrontare mercoledì la Pergolettese. Per questa sera dobbiamo ringraziare i tifosi, allo Speroni c’era un’atmosfera davvero eccezionale, forse si meritavano almeno un punto».

NDRECKA 3: «Il rendimento del singolo dipende dal rendimento della squadra. Più la squadra rende bene, più i singoli rendono bene. Nel primo tempo eravamo un po’ contratti, abbiamo preso due gol e questo sicuramente non ha facilitato la nostra manovra di gioco. Lanciavamo spesso palla in avanti, quando più spesso c’era possibilità di giocare palla a terra. Nel secondo tempo invece l’abbiamo capito e la manovra girava da destra a sinistra, così con i nostri traversoni abbiamo provato a impensierire la loro difesa. L’abbiamo fatto anche se con un giocatore in meno sul campo, questo perché la squadra ha pressato bene, col baricentro più alto e perché la squadra ha reso meglio, e se rende meglio la squadra anche i singoli rendono meglio».