Il rammarico di Vargas: “Siamo stati ingenui. Pareggio giusto risultato”

VARGAS 1: «Il pareggio è un giusto risultato contro una squadra forte come il Vicenza. Siamo stati ingenui in diverse situazioni, nel secondo tempo abbiamo sofferto per la stanchezza fisica e ci siamo abbassati un po’ troppo pur sapendo che il Vicenza cercava la punta e non c’è stata la giusta esperienza per bloccare questi palloni che arrivano dall’esterno. Possiamo ancora migliorare, penso che i ragazzi che sono entrati nella ripresa potevano dare qualcosa di più».

VARGAS 2: «Ho cambiato Piu perché è un po’ stanco e aveva corso parecchio. Ho messo Castelli che nel secondo tempo riesce sempre a dare una mano, è un giocatore veloce e che fa reparto. Anche lui deve migliorare in certe situazioni di gioco però ripeto, potevamo fare molto meglio nella gestione della palla».

VARGAS 3: «La stanchezza ci ha giocato un brutto scherzo. Non riuscivamo a palleggiare come volevamo. Loro avevano alzato la linea difensiva, noi con due-tre passaggi potevamo arrivare in porta ma siamo finiti troppe volte inutilmente in fuorigioco. Dobbiamo migliorare parecchio sotto questo aspetto».

PEROTTI 1: «Il primo gol tra i professionisti è stato un momento particolare che mi ricorderò per sempre. Nulla togliere all’Eccellenza ma il pubblico e l’atmosfera di oggi pomeriggio è stato qualcosa di indescrivibile. Mi sono goduto il momento e ho sperato fino all’ultimo che portassimo a casa il risultato, però è andata così».

PEROTTI 2: «Non definirei il gol di un oggi “un premio per il mio percorso“. È ancora presto, sono giovane e ancora all’inizio. L’anno scorso ho avuto la fortuna di fare una bella stagione, quest’anno mi è stata data un’opportunità che spero di cogliere. Il gol mi dà fiducia, che non fa mai male. Adesso devo continuare a lavorare duro, spero di raggiungere gli obiettivi, sia quelli della società che i miei personali, in un anno colmo di soddisfazioni».

PEROTTI 3:«Già durante la settimana vedevo in un pubblico come quello di oggi è un arma a doppio taglio. Giustamente è esigente nei confronti dei propri giocatori e se il risultato non si mette subito bene poi non è facile reggere la pressione. È stato molto bravo il nostro capitano (Nicco)a scegliere di giocare il primo tempo con la curva alle spalle del nostro portiere, in modo tale che nel secondo tempo, ipotizzando un assiedo, la curva fosse più lontana. Un dettaglio che forse non tutti notano. La curva del Vicenza non sarà la stessa di Anfield però trascina sicuramente molto».