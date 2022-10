Pro Patria riacciuffata dal Vicenza: al “Romeo Menti” finisce 1 a 1

Si spegne a 7 minuti dalla fine il grande sogno della Pro Patria, che a Vicenza non va oltre il pareggio (1-1) contro una delle squadre, almeno sulla carta, candidate per la Serie B.

Più che il risultato – il Lane tra le mura amiche aveva sempre fatto bottino pieno – a lasciare il rammarico per la squadra di Busto Arsizio è stato veder sfumare le proiezioni “pindariche” proprio a ridosso del triplice fischio, mentre tre delle cinque squadre davanti (Novara, Padova e FeralpiSalò) maturavano in contemporanea la sconfitta “a sorpresa”.

Risultati che – innegabilmente – stavano scaldando gli animi e le fantasie del tifo bianco-blù anche grazie al roboante vantaggio siglato nel soleggiato pomeriggio dall’esterno destro Clemente Perotti al 25′. La staffilata all’angolino di Perotti, tuttavia, non è bastata: spinti da quasi 7mila spettatori (6999 – dieci volte in più di quanti se ne vedano la domenica allo Speroni di Busto) i vicentini hanno provato in tutti i modi a scalfire il fortino dei tigrotti (sedici i tiri dalla bandierina), trovando la breccia al 83′ con un tap-in di Ferrari su tiro di Greco dopo un lungo assedio condotto per tutta la ripresa.

Nonostante il rimpianto, il punto spartito oggi tra le due squadre sembra comunque fare felice solo la Pro Patria, uscita tra gli applausi del pubblico ospite dello stadio Renato Menti. Il Vicenza, invece, esce tra i fischi di una piazza che aspira a qualcosa di più dell’undicesimo posto.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO