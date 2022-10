Vicenza – Pro Patria, la partita in diretta

Dopo aver ribaltato la Pro Vercelli con due gol in “zona cesarini” la Pro Patria fa tappa a Vicenza per la settima di campionato. I tigrotti di Busto Arsizio dovranno prestare attenzione perché il Lane, conosciuto anche per essere la “nobile provinciale” che ha lanciato Pablito Rossi tra i grandi (e al mondiale del ’78), è una squadra che ha fatto vedere il meglio di sé proprio tra le mura amiche: il Romeo Menti, palcoscenico abituato – fino a pochi mesi fa – a categorie superiori, ha finora ospitato appena due partite (la metà della Pro Patria, ndr), dove però i vicentini hanno segno ben dieci reti (tre sconfitte e un pareggio lo score fuori casa, – da recuperare la gara con la Juventus).

Squadre in campo alle ore 14:30 – Seguite e commentate con VareseNews la diretta testuale del match.