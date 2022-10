Ritorna la commemorazione ai Caduti varesini delle Guerre d’Indipendenza

Domenica 30 ottobre al cimitero di Giubiano a cura dell’Associazione “Varese per l’Italia XXVI maggio 1859”

Come da consolidata tradizione, dopo lo stop dovuto all’emergenza covid, riprende “con rinnovato spirito risorgimentale” l’appuntamento per ricordare e commemorare i Caduti varesini delle Guerre d’Indipendenza.

La cerimonia si terrà al Cimitero di Giubiano domenica 30 ottobre alle ore 10,30, a cura dell’Associazione Varese per l’Italia XXVI maggio 1859. Saranno presenti le associazioni d’arma, della CRI e un drappello in divisa storica dei Cacciatori delle Alpi del Carosello Storico 3 Leoni. Un particolare invito è stato rivolto alla cittadinanza per partecipare alla manifestazione.

Al termine della celebrazione, dopo un breve intervento del presidente del sodalizio garibaldino, Luigi Barion, ci si recherà alla tomba del compianto Giovanni Valcavi, primo presidente dell’associazione.