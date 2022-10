Rubata e ritrovata dopo tre giorni l’auto della Guardia Media di Busto Arsizio, denunciata una donna

Rubano l’auto della guardia medica di Sant’Anna a Busto Arsizio e se ne vanno in giro per la città. Domenica pomeriggio attorno alle 16.30 la pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale di Busto Arsizio ha intercettato l’autovettura di provenienza furtiva all’altezza della stazione FS.

Nei giorni scorsi, il 27 ottobre, era giunta la segnalazione del furto e subito erano scattate le ricerche: si trattava della Fiat Panda bianca in uso all’ATS in dotazione al servizio guardia medica nel quartiere di sant’Anna. Alla vista della pattuglia, il veicolo iniziava ad accelerare, ma dopo un breve tratto è stato bloccato lungo via Palermo/intersezione via Cassano.

L’autovettura, al momento del controllo della pattuglia, appariva priva di insegne aziendali di servizio in quanto presumibilmente rimosse, subito dopo il furto; a bordo vi erano tre persone, di cui due passeggeri uomini e una donna alla guida, tutti regolari sul territorio ma con diversi precedenti per i più svariati reati. Per la conducente del veicolo sono scattati fermo e denuncia per ricettazione, oltre che per guida con patente revocata.

L’assessore Salvatore Loschiavo e il Comandante Claudio Vegetti hanno espresso soddisfazione e apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto dal personale della Polizia Locale, grazie al quale, il servizio sanitario, una volta terminate le verifiche da parte dell’Autorità Giudiziaria, potrà riappropriarsi dell’auto dedicata ad un importante servizio per la collettività.