Travolto dal Malpensa Express a Garbagnate: gravi disagi per chi viaggia in treno

Una persona è stata investita e uccisa da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese. La vittima (si tratterebbe di un uomo di 37 anni secondo le prime informazioni) è stata travolta dal Malpensa Express partito dall’aeroporto e diretto a Milano Cadorna. Sembra ci sia una seconda persona coinvolta.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 del mattino di martedì 14 maggio: sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco oltre alle forze dell’ordine e al personale di RFI, ma per la persona travolta non c’è stato nulla da fare. Non è noto, al momento, se si tratta di un gesto volontario o di un evento fortuito.

Il traffico ferroviario sta nel frattempo subendo forti disagi: la circolazione dei treni è stata sospesa tra le stazioni di Saronno e Novate Milanese. Gravi problemi quindi per i pendolari delle linee che transitano da quel punto: la Laveno-Varese-Saronno-Milano, la Como-Saronno-Milano e la Novara-Milano. Una alternativa per i viaggiatori in partenza da Saronno sono i treni della linea S9 fino a Cesano Maderno e da lì quelli delle linee S2 e S4 per Cadorna.

Per quanto riguarda il Malpensa Express è previsto (dalle 8,20) un servizio autobus sostitutivo tra il Terminal 2 dell’aeroporto e la stazione di Milano Cadorna. Nel frattempo sono sei i convogli da e per Malpensa che sono stati cancellati.

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE 8.30