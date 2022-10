Il Rugby Varese a Lecco per vendere cara la pelle

Il Rugby Varese si prepara per la sua prima trasferta della stagione. Dopo aver esordito la scorsa settimana a Giubiano contro l’Amatori Capoterra (leggi qui), i biancorossi andranno incontro ad un impegno esterno tutt’altro che semplice: domenica 16 ottobre alle 15.30 il Varese giocherà sul “Bione”, casa del Rugby Lecco.

I padroni di casa sono una squadra da sempre ostica per chiunque da affrontare, Lecco è una formazione esperta, in grado di battere anche le squadre più forti del Girone 1, ma probabilmente anche i biancoazzurri lotteranno per il primo posto in questa stagione.

Varese dovrà fare gli straordinari per tornare a casa con un risultato utile, la squadra di coach Mamo sta facendo progressi ma è anche vero che in una sfida ardua come questa i favori del pronostico pendono dal lato lecchese. Spesso Lecco parte a rilento per poi accelerare nella seconda parte del campionato, ma questa volta sembra che i biancoazzurri vogliano davvero puntare alle prime posizioni fin da subito, e la loro vittoria per 35 a 10 sul campo del Bergamo lo dimostra.

La situazione del Varese è ben diversa: i biancorossi devono innanzitutto assicurarsi la salvezza e la permanenza in Serie B e successivamente togliersi altre soddisfazioni. Quello contro Lecco non rappresenta uno scontro diretto per tale scopo, ma i biancorossi non andranno in trasferta per fare una rapida comparsa, la squadra è unita, si allena bene e vuole conquistare ogni punto possibile per la classifica. Il Varese dovrà tentare l’impresa, ma purtroppo lo farà senza alcuni giocatori che si sono infortunati nel primo turno di campionato.

Non saranno della partita le terze linee Sessarego e Casnaghi, alle prese con dei fastidiosi seppur non gravi stiramenti, mentre si prevede un lungo stop per il pilone Concollato, che ha subito un infortunio al ginocchio. La buona notizia è invece rappresentata dal ritorno del mediano di mischia Giacomo Sacchetti, che domani partirà dalla panchina.

La formazione del Varese per la trasferta sul campo del Rugby Lecco: Bagatella, Carbone, Malnati, Caballero, Bottinelli, Pandozy, Legnani, Perin, Misiti, Fulginiti, Arreghini, Ciavarrella, Bosoni (c), Lasarte, Tozzi. A disposizione: Mansi, Elvi, Cavadini, Talacchini, Sacchetti, Palla, Ficarra. All. Mamo