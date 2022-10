Capoterra punisce gli errori del Varese e passa al “Levi” nella prima di campionato

Il campionato del Rugby Varese è partito con una sconfitta. Nella prima giornata di Serie B (Girone 1) infatti i biancorossi sono stati battuti dall’Amatori Capoterra, che si è imposto sul terreno di gioco del Varese con un netto 36 a 7.

Galleria fotografica La partite dal Rugby Varese contro Capoterra 4 di 25

La squadra sarda ha dunque rispettato il pronostico ed è tornata a casa con cinque punti pieni in classifica. Da rivedere la prestazione dei varesini, che purtroppo hanno approcciato male la gara e sono stati distanziati nel punteggio fin dalle prime battute dell’incontro.

Nei primi venti minuti Varese ha subito tre mete pesanti che hanno subito messo in salita la partita dei padroni di casa. Col passare dei minuti il Varese è riuscito a prendere le misure sugli avversari, che però hanno continuato a mettere pressione alla difesa biancorossa segnando altre due mete poco prima dell’intervallo. Il primo tempo si è chiuso sul 31 a 0 per Capoterra, che sostanzialmente aveva già archiviato la pratica con tanto di punto bonus offensivo avendo segnato almeno quattro mete.

Nella ripresa invece è cambiato tutto e si è finalmente vista una partita vera. Varese ha iniziato a spingere in fase offensiva, ha alzato l’intensità del proprio gioco mettendo in difficoltà un Capoterra che fino a quel momento aveva concesso poco o nulla. Le azioni nei ventidue degli ospiti sono state numerose e alla fine il Varese è riuscito a sbloccarsi grazie alla bella meta segnata dal giovane Federico Talacchini, che ha messo la sua firma sul tabellino dell’incontro proprio all’esordio in prima squadra. Altri due punti sono stati poi aggiunti dopo la trasformazione messa a segno da Filippo Ficarra. Il Varese, nonostante i tentativi, non è riuscito a ripetersi ma la buona notizia è rappresentata dal fatto che la squadra di coach Mamo ha reagito con carattere e voglia per segnare, anche quando il destino dell’incontro era già scritto, non a caso il secondo tempo si è chiuso con una meta per parte.

“Dobbiamo lavorare molto sulle fasi di conquista statiche – spiega il tecnico del Varese Massimo Mamo -, dove abbiamo avuto grosse difficoltà. Inoltre non possiamo permetterci di regalare tre o quattro mete ai nostri avversari, sono loro che devono segnare e sudare per farlo, invece noi abbiamo consegnato nelle loro mani delle mete gratuite. Sono contento di come abbia reagito la squadra nel secondo tempo, Capoterra è una squadra forte e organizzata ma noi siamo riusciti a metterli in difficoltà, abbiamo fatto un cambio di marca che mi è piaciuto, mentre all’inizio siamo partiti in maniera troppo blanda e ne abbiamo subito le conseguenze”.

Rugby Varese-Amatori Capoterra 7-36

Varese: Pandozy, Carbone, Malnati, Fulginiti, Bottinelli, Bagatella, Legnani, Casnaghi, Misiti, Cavadini, Perin, Ciavarrella, Concollato, Lasarte, Bosoni (c). A disposizione: Mansi, Martinoli, Arreghini, Sessarego, Caballero, Ficarra, Talacchini. All. Mamo.

Mete Varese: Talacchini. Trasformazioni: Ficarra