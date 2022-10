Incidente mortale a Novara nella notte, le due vittime facevano parte di un coro di Nerviano

Incidente mortale tra Novara e Trecate verso le 0,30 di oggi, domenica 9 ottobre. Per cause che le forze dell’ordine dovranno accertare due auto si sono scontrate: una donna di 49 anni è deceduta sul posto e un’altra di 63 è spirata all’ospedale Maggiore di Novara. (foto di repertorio)

Sono lombarde, facevano parte di un coro di Nerviano. La conducente dell’auto è ricoverata in Rianimazione, illeso invece il passeggero che sedeva davanti. Il conducente dell’auto che ha provocato l’incidente è un nigeriano residente a Trecate che dopo l’impatto ha tolto le targhe dell’auto ed è fuggito. Identificato dai carabinieri poco dopo e arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Ma non è questo l’unico grave incidente accaduto nel weekend sulle strade del Novarese. Ieri, sabato 8 ottobre, intorno alle 6 del mattino due giovani sono rimasti uccisi in un incidente avvenuto in via Cameri: l’auto su cui viaggiavano, una Renault Megane, è uscita di strada andando a sbattere contro un muro, ribaltandosi. Una ragazza, Siria Esposito, 22 anni di Varallo Pombia è morta sul colpo, il suo amico Andrea Zanetti, 22 anni, di Oleggio è stato sbalzato dall’auto ed è morto in ospedale.

Il giovane che guidava l’auto, un ragazzo di 23 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato arrestato dai carabinieri dopo gli esiti degli esami effettuati in ospedale: è risultato avere nel sangue un tasso alcolico di molto superiore ai limiti di legge.

E sempre ieri, sabato, un altro incidente mortale si è verificato a Novara, in viale Giulio Cesare: un uomo di 57 anni investito da auto. Inutile il tentativo di soccorso da parte del personale del 118.