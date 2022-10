Il sindaco di Bodio Lomnago: “Dateci un autobus che passi dal paese”

«Chiediamo che un pullman passi un paio di volte al giorno da una strada del centro paese, ma pare non sia proprio possibile. Mi dispiace per alcuni dei miei concittadini, proprio i più fragili. Avrebbero bisogno di un servizio di trasporto più comodo».

Le parole del sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli, sembrano chiudere il cerchio di una vicenda che va avanti da qualche settimana: il problema è semplice, la soluzione no. Da quando l’amministrazione comunale ha rifatto la pavimentazione nel centro del paese, i mezzi pesanti non possono più transitare. Ma proprio durante il periodo dei lavori in centro, gli autobus erano stati fatti deviare da una strada che serviva comunque il centro cittadino. Il percorso “alternativo” è durato tre o quattro mesi e poi quelle corse sono state cancellate.

«Non ne capisco la ragione – dice il sindaco Paolelli – se quell’itinerario era valido allora, perché non può più esserlo oggi?»

La risposta arriva dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese: “Tutti i nuovi percorsi e le nuove fermate devono essere autorizzati dall’Agenzia che verifica la rispondenza degli stessi alle norme vigenti – spiegano – Nel caso particolare di Bodio Lomnago, il passaggio dell’autobus in una lunga strettoia che presenta più di due curve a 90 gradi con bassa visibilità, può essere autorizzato solo inibendo il transito dei veicoli in direzione opposta all’autobus nel momento in cui transita quest’ultimo, in modo da limitare il più possibile situazioni di rischio di incidenti o di incrocio con altri veicoli che potrebbero bloccare la viabilità”.

«Mi viene chiesto di mettere un impianto semaforico – dice ancora il sindaco – Una scelta che ci costringerebbe a investire una cifra troppo alta per far passare solo un paio di pullman al giorno, perché questo chiediamo, non di più».

Al momento chi utilizza i mezzi deve scendere in provinciale, dove, all’altezza del semaforo c’è la fermata dell’autobus. «Noi chiediamo che il pullman passi dalla provinciale, salga dal cimitero, transiti davanti alla chiesa e scenda dalla strada della pizzeria Pepe Rosa – spiega Paolelli – Basterebbe una corsa a mezzogiorno e una alle sei. Tutto qui».

La soluzione alternativa? Tornare a far passare gli autobus dal centro storico: «Al momento lo escludiamo. La strada è stretta, il fondo appena rifatto è costato molto, vorrebbe dire rovinarlo. Per ora non desistiamo. Speriamo di trovare una soluzione con Tpl».