Pronto il nuovo pavé di via Bossi a Bodio Lomnago

Il nuovo pavé di via Bossi è pronto. Almeno per quanto riguarda il primo lotto. Gli operai questa mattina, martedì 20 ottobre, stavano terminando la “colata” di resina tra i cubetti di porfido, che servirà a renderli più stabili.

«Sono molto soddisfatta del risultato – spiega il sindaco Eleonora Paolelli – E spero che lo siano anche i cittadini che si erano preoccupati che la strada centrale del paese potesse essere danneggiata dalla sostituzione dei sanpietrini. Abbiamo ascoltato la voce di chi ci ha chiesto di conservare l’aspetto originale della via: abbiamo investito un po’ di più ma il risultato è eccellente».

Via Bossi è ancora chiusa e lo sarà ancora per qualche giorno ma ormai la prima parte della ristrutturazione è quasi conclusa: «È un tratto piuttosto lungo ma il denaro di Regione Lombardia, centomila euro, si è esaurito. Lo abbiamo investito per il pavé e per rifare le due colonne del cancello che delimita il parco dei Pioppi, lesionate dai camion che facevano manovra. La stessa ditta che si sta occupando di rifare la strada ha rimosso le due colonne e ora le sta rifacendo completamente. Della struttura originaria sarà mantenuto solo il capitello».

Prima dell’inizio dei lavori il passaggio sulla strada era stato inibito ai mezzi pesanti e ai pullman e il sindaco sta considerando di mantenere il provvedimento anche quando la via verrà riaperta al traffico: «Lo avevamo fatto per preservare il pavé che non riusciva a reggere il passaggio dei camion e degli autobus. I cubetti di porfido si staccavano ed andavano sistemati con esborsi non indifferenti. Ora la parte nuova della pavimentazione dovrebbe essere più stabile ma quella che resta ancora da fare va protetta.

Abbiamo visto che la chiusura del passaggio non comporta gravi disagi, quindi potremmo decidere di mantenere la deviazione su altre strade per i mezzi pesanti».