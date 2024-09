A Bodio Lomnago incontro con Ivano Bertin, tra pittura e narrazione

L’Associazione Amici di Filippo ha annunciato un calendario ricco e variegato per la Stagione Autunnale 2024, che vedrà una serie di appuntamenti presso la Biblioteca Comunale di Bodio Lomnago e Villa Puricelli. L’iniziativa, che si estende da settembre a novembre, propone una serie di eventi culturali pensati per esplorare temi artistici, storici e letterari, coinvolgendo la comunità locale in riflessioni profonde e stimolanti.

Il primo appuntamento è con la mostra pittorica di Ivano Bertin e Mario Baratelli

Dal 7 al 15 settembre, il pittore Ivano Bertin, membro dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese, esporrà nella Biblioteca Comunale le sue opere in una mostra che comprenderà anche lavori del fotografo Mario Baratelli. L’inaugurazione è prevista sabato 7 settembre alle 16. L’apertura della mostra sarà invece dall’8 al 15 settembre dalle 16 alle 18.30.

Ivano Bertin: un Artista tra Pittura e Narrazione

Ivano Bertin, nato a Piove di Sacco nel 1948, è un artista che ha saputo fondere la passione per la pittura e la narrazione in una carriera ricca di riconoscimenti e creatività. Fin da giovane, mostra un grande interesse per l’arte pittorica, iniziando il suo percorso nello studio del pittore “RAFCA”, dove getta le basi della sua futura carriera artistica. Successivamente si trasferisce in Lombardia, dove diventa allievo del Maestro Luigi Brunella, da cui apprende preziosi insegnamenti. Bertin si stabilisce a Bodio Lomnago, divenendo membro degli “Artisti Indipendenti di Varese”.

Parallelamente al suo lavoro come modellista per le grandi firme della moda, Bertin sviluppa una profonda passione per la pittura e le storie, esplorando anche l’amore per la cucina e i buoni vini, in particolare il vino toscano. Dal 1971, partecipa a numerose mostre personali e collettive, ottenendo premi e riconoscimenti in varie città italiane, come Pescara, Firenze, Rimini e Busto Arsizio.

Una malattia lo spinge a esplorare una nuova dimensione creativa: la scrittura. Con questo spirito, nasce il libro “Mi chiamo Silvano – Storie e racconti oltre il bosco”, in cui Bertin raccoglie racconti della sua giovinezza, intrecciando la narrazione con i suoi ricordi.

L’arte di Ivano Bertin

Nelle opere di Bertin emerge la maturità di un artista ormai affermato. Le sue nature morte, ciotole, brocche e mortai da cucina, raccontano la vita silente attraverso una colorazione vibrante, che richiama l’intensità caravaggesca. I suoi paesaggi, volti e scene di vita quotidiana sono resi con grande realismo e attenzione al dettaglio, dimostrando una tecnica pittorica impeccabile e una passione profonda per il naturalismo.

Venerdì 13 settembre alle ore 21.00, ci sarà una presentazione del suo nuovo libro in concomitanza con la mostra delle sue opere. L’evento sarà a ingresso libero.