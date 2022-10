Teatro e D&d, tre eventi per ragazzi a Travedona Monate

Due laboratori teatrali per provare l’emozione di salire sul palco e una magica avventura di Dungeons and Dragons. Il Comune di Travedona Monate propone tre iniziative per i ragazzi del paese insieme alla parrocchia, al cinema teatro Santamanzio e alla cooperativa sociale l’Aquilone. Gli appuntamenti fanno parte del progetto GiovanInsieme.

Il primo incontro con Teatro insieme è in programma per sabato 15 ottobre alle 16 nella palestrina della scuola elementare. Si tratta di un laboratorio teatrale gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0332787621, oppure scrivere una mail all’indirizzo segreteria@comune.travedonamonate.va.it.

Il secondo laboratorio teatrale, Tutti sul palco, è invece dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Il primo incontro è fissato per sabato 29 ottobre alle 10.30 al cinema teatro Santamanzio. L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia di Travedona Monate. Per iscriversi si può chiamare il 0332787621, o scrivere una mail all’indirizzo segreteria@comune.travedonamonate.va.it.

La cooperativa sociale l’Aquilone e la parrocchia, inoltre, invitano i ragazzi dai 12 ai 16 anni a lanciarsi in un’avventura di Dungeons and Dragons con carta, dadi e matita. Gli incontri si tengono nella sala delle partecipazioni dell’ex municipio di Travedona. Gli appuntamenti sono il 4, 11, 18, 25 novembre e il 2, 16 dicembre. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3939879615.