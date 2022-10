Non è solo un gioco di parole: tipografie online per il marketing offline esprime molto bene l’idea che comunicare con il materiale cartaceo è possibile, avvalendosi della professionalità di alcune tipografie e ordinando tutto ciò che serve, direttamente dai loro siti.

Cos’è il marketing offline

Il marketing offline è tutta quella porzione di marketing, le cui strategie si basano esclusivamente su una comunicazione NON digitale. In pratica, tutto il marketing prima dell’avvento di internet era obbligatoriamente offline. Oggi, invece, è possibile scegliere tra due modalità (offline e online) e puntare sulla prima non è più un obbligo, quanto una precisa strategia di comunicazione.

I supporti stampati sono uno dei modi migliori per sfruttare questa “antica” formula di marketing: banner, rollup, pannelli in forex, brochure, pieghevoli, volantini e manifesti, flyer, pagine pubblicitarie su riviste e quotidiani sono tra i modi migliori per farsi pubblicità “alla vecchia maniera”, tenendo presente che le tipografie, oggi, in termini di qualità, velocità nelle consegne e prezzo hanno fatto passi da gigante.

I vantaggi del marketing offline

Se pensiamo a chi beneficia di più del marketing offline, non possono che venirci in mente le aziende e le attività locali, che ottengono straordinari risultati dalle affissioni di manifesti, dalle decorazioni delle vetrine o dagli stampati dei cataloghi aziendali. Ma non dimentichiamo che grandi realtà commerciali e industriali si fanno notare grazie alle fiere in giro per il mondo, con il proprio stand e la propria comunicazione cartacea. Per allestire una fiera, quindi, il marketing offline è un vero e proprio must, ancora oggi. E le tipografie online possono offrire un servizio a tutto tondo, che spazia dallo stand vero e proprio, per arrivare a tutto il materiale che viene solitamente lasciato al visitatore della fiera.

Inizia a stampare con il marketing offline