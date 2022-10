Ubriaco molesto a Gravellona Toce, aizza il cane per allontanare i carabinieri

Nella serata del 24 settembre scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Verbania sono intervenuti in un locale di Gravellona Toce, su richiesta del titolare, poiché un uomo, in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’abuso di alcol, stava dando in escandescenza.

I militari giunti sul posto hanno tentato di procedere con l’identificazione ma l’uomo, inveendo e ingiuriando contro gli operatori, si è allontanato dal locale con un grosso cane molossoide al guinzaglio, senza fornire le proprie generalità.

Si trattava di un trentenne del circondario che è stato seguito e raggiunto dai carabinieri. Per evitare il controllo, ha però aizzato ripetutamente il proprio cane, un dogo argentino, senza museruola, contro i militari.

Sul posto sono nel frattempo giunti anche i carabinieri della Stazione di Omegna allertati dalla Centrale Operativa di Verbania, ma il soggetto, nonostante i rinforzi, ha continuato a mantenere una condotta aggressiva e minacciosa, seguitando ad aizzare il suo cane nei confronti dei carabinieri, tanto che una volta ottenute le parziali generalità dell’uomo, anche a causa della pericolosità dell’animale, i militari hanno preferito lasciarlo andare pur sorvegliandolo a debita distanza.

I successivi accertamenti hanno comunque permesso di identificare compiutamente l’uomo e per lui è scattata la denuncia a piede libero per resistenza, oltraggio, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazione sulla propria identità personale e omessa custodia e malgoverno di animali.