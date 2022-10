Un percorso per genitori separati con l’associazione Il Cortile

L’associazione il Cortile di Varese propone un percorso per genitori separati che inizierà il giorno 14 ottobre alle ore 20,45 presso la sede di Varese in via Brunico 29. Gli incontri verteranno sulle problematiche della separazione e del divorzio e sui vari aspetti psicologici, legali e di relazione con i figli. Saranno presenti i professionisti e si utilizzeranno strumenti di auto mutuo aiuto.

Le altre date sono il 21 ottobre (mediazione familiare conosciamola meglio), venerdì 4 novembre (genitori e figli educhiamo in una famiglia monoparentale), venerdì 11 novembre (elaboriamo il distacco e affrontiamo insieme i cambiamenti), venerdì 10 novembre (gli aspetti legali della separazione), il 26 e 27 novembre weekend in montagna per approfondire i temi trattati.

La partecipazione è libera e gratuita

www.genitoriseparati.eu

per ulteriori informazioni scrivere a

genitoriseparati.varese@gmail.com