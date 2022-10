Voglia di riscatto: faccia a faccia tra Caronnnese e Varesina

Una non ha ancora vinto in campionato, l’altra arriva da due sconfitte consecutive. C’è tanta voglia di riscatto nel match in programma domenica 2 ottobre (ore 15.00) tra la Caronnese e la Varesina. Le due squadre rossoblu della provincia di Varese si troveranno faccia a faccia allo stadio “Comunale” di Caronno Pertusella per un match che mette in palio punti preziosi ma anche la possibilità di uscire da un momento difficile.

La Caronnese arriva dalla pesante sconfitta 4-0 in casa dell’Alcione ed è ancora in cerca della prima vittoria in campionato. I rossoblu devono cercare di schiodarsi dall’ultima posizione della classifica e dare un segnale forte per il prosieguo della stagione.

Le fenici invece, dopo il buon inizio con due vittorie, arrivano da due ko consecutivi e sono desiderose di tornare al successo. Mister Marco Spilli cercherà quindi di guidare i suoi in cerca di un successo che riporterà la sua squadra nelle zone alte della classifica.

SERIE D GIRONE B – V GIORNATA

Arconatese – Breno; Brusaporto – Desenzano; Caronnese – Varesina; Varese – Real Calepina; Folgore Caratese – Casatese; Lumezzane – Alcione; Ponte San Pietro – Seregno; Sporting Franciacorta – Virtus CBg – Villa Valle – Sona.

CLASSIFICA: Sporting Franciacorta 10; Arconatese 9; Casatese 8; Lumezzane, Alcione, Desenzano 7; Ponte San Pietro, Virtus CBg, Varesina 6; Varese, Seregno 5; Brusaporto, Villa Valle, Sona 4; Real Calepina, Folgore Caratese 3; Breno 2; Caronnese 1.