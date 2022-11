1,2 chili di marijuana in cantina, arrestato spacciatore

Nella serata di lunedì la Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato un uomo gambiano residente a Gallarate per detenzione ai fini di spaccio di circa 1,2 chilogrammi di droga e vario materiale utile al confezionamento e successivo smercio.

Gli uomini del locale Commissariato di via Ragazzi del ’99 erano sulle tracce del gambiano sospettato di essere uno spacciatore della zona; l’uomo, infatti, era già stato arrestato nell’agosto del 2020 dagli stessi poliziotti che, in quella circostanza, a seguito di perquisizione, lo avevano trovato in possesso di oltre 2 kg di hashish.

Gli investigatori gallaratesi, insospettiti dalle movenze dello spacciatore, insieme agli uomini della locale Squadra Volante hanno deciso di perquisire il suo domicilio presso cui, all’interno della cantina di pertinenza, hanno rinvenuto e sequestrato, oltre a vario materiale da confezionamento, un telefonino, un bilancino digitale di precisione, anche circa 1,2 chilogrammi di marijuana suddivisa in 4 confezioni destinate, con ogni probabilità, ad alimentare il locale traffico di stupefacenti.

Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato portato in carcere a Busto Arsizio con l’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.