A8 Milano – Varese, chiusi per una notte i rami di allacciamento verso Milano Città e Brescia

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione del viadotto “Fiorenza”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 5:00 di sabato 3 dicembre, in modalità alternata:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di allacciamento sul Raccordo Milano Viale Certosa, verso Brescia e Milano città;

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di allacciamento sulla A4 verso Brescia.

Si consigliano i seguenti itinerari:

da Varese per Milano città, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SP ex SS11 per 1 km e uscire al primo svincolo disponibile seguendo le indicazioni per Rho Fiera Milano/A4 ed entrare sulla A4 dallo svincolo di Pero; in alternativa, immettersi sulla A4 verso Brescia, uscire dallo svincolo di Cormano, invertire il senso di marcia per poi rientrare sulla A4 verso Torino e uscire dallo svincolo di Viale Certosa in direzione Milano città;

dalla A8 verso Brescia, proseguire sul Raccordo Autostradale di Viale Certosa e invertire il senso di marcia a Piazzale Laghi per poi seguire le indicazioni per A4 e immettersi su questa autostrada verso Brescia.