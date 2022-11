Addio ad Alberto Robustellini, il veterinario di Vergiate e Somma

Si è spento nella giornata di venerdì 18 novembre il dottor Alberto Robustellini, per molti anni ha svolto la professione di medico veterinario nella zona di Vergiate e Somma Lombardo. Aveva 66 anni.

Descritto come persona sempre gentile, Alberto Robustellini era di certo un riferimento per gli abitanti della zona tra il Sempione e i laghi, ambulatorio a Vergiate in via Corgeno e a Somma Lombardo, all’ingresso della città.

Lascia tre figli di cui uno laureato in medicina veterinaria.

La salma del dottor Robustellini può essere visitata fino alle 17.00 di domani, martedì 22 novembre, nella sua abitazione a Lisanza di Sesto Calende.

Domenica 27 novembre alle ore 16.00 si svolgerà una cerimonia buddista presso il centro culturale Ikeda Soka Gakkai a Corsico, vicino a Milano.