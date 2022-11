Alla Coop di Luino una raccolta di giocattoli per i bimbi meno fortunati del territorio

In vista del Natale, ma non solo, l’associazione maccagnese Anemos Lombardia organizza, in collaborazione con Novacoop Luino, una raccolta di giocattoli per i bimbi meno fortunati del territorio.

Nuovi o seminuovi i giocattoli verranno raccolti sabato 3 dicembre dalle 9:00 alle 19:00 presso il Superstore della cittadina lacustre. Il ricavato, come si legge nella locandina, verrà donato alle famiglie delle case Rifugio del territorio.

Per visionare la locandina completa è possibile cliccare qui