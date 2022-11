Alla fiera Job e Orienta la provincia di Varese presente con ITS Incom e ITS Lombardo Mobilità Sostenibile

Visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara allo stand di Regione Lombardia alla fiera Job e Orienta in corso a Verona.

«Siamo molto grati al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – ha detto l’assessore regionale alla Formazione e lavoro Melania Rizzoli – per aver visitato il nostro stand in occasione di Job&Orienta, dove ha potuto ammirare le nostre eccellenze e il nostro sistema di formazione. Il futuro sono gli ITS, abbiamo parlato del nuovo finanziamento di 500 milioni per i laboratori, la Lombardia è pronta ad accettare questa sfida e a dare a tutti gli studenti ItS un futuro piu avanzato e piu tecnologico, al passo con i tempi. La visita ha rappresentato anche un’occasione per illustrare la ricchezza ed i numeri del sistema IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) lombardo che è frequentato ogni anno da oltre 50 mila ragazzi».

Presso lo stand di Regione Lombardia (Padiglione 7), è possibile conoscere le diverse offerte formative post diploma: la provincia di Varese è presente con ITS INCOM Academy di Varese e con l’ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale – ITS Lombardo Mobilità Sostenibile.