Andrea Tortelli BsNews: “È l’on line a dettare l’agenda delle notizie”

In occasione dell’edizione 2022 di Festival Glocal, VareseNews ha deciso di fare una ricognizione sulla stampa locale lombarda, intervistando i direttori di diverse testate impegnate nel racconto delle comunità e dei territori.

Andrea Tortelli ha 43 anni ed è giornalista professionista dal 2008. Ha scritto il primo pezzo a 17 anni per una pubblicazione locale. Dopo una breve esperienza come correttore di bozze, ha collaborato con uffici stampa, diverse testate locali e nazionali. Redattore del gruppo editoriale E Polis fin dalla nascita, alla chiusura del giornale – nel 2007 – ha curato la progettazione di BsNews.it, di cui oggi è direttore. Oltre alla cronaca locale, si occupa di giornalismo on line (gestisce la più grande comunità italiana di giornalisti sui social, con oltre 30mila iscritti), Seo, social e formazione. Appassionato di poesia, ha pubblicato quattro raccolte e un romanzo. E’ in uscita con un editore nazionale il libro sull’indagine giornalistica relativa al caso di Carol Maltesi.

Come sta andando il tuo giornale Andrea?

«Bene direi. Siamo un giornale di medie dimensioni, indipendente: c’è un boom dei prodotti editoriali come il nostro ma BS News (Brescia News) è un punto di riferimento per i lettori della nostra provincia».

Qual è il più grosso limite che individui in questo momento?

«Credo di non dire niente di nuovo: è la capacità di sostenersi economicamente. Il problema non è solo nostro, ovviamente. Le testate on line sono sempre più numerose e devono spartirsi un mercato sempre più povero. Gli inserzionisti calano, i giornali aumentano. In più abbiamo competitori potenti come Google e Facebook. Insomma, i direttori dei giornali on line devono occuparsi, oltre che delle notizie, di far quadrare i bilanci: gestire al meglio entrare e uscite».

Il giornalismo locale resta però una grande risorsa, difficile da sostenere ma importante

«Non c’è dubbio. I giornali on line sono imbarcazioni veloci, rapidissime rispetto ai grandi transatlantici dell’informazione. Certo il rischio di un impoverimento dell’informazione c’è, ma quando il lavoro è curato, ben fatto è il locale a dare l’innesco di una notizia. Si parte dall’on line, poi arrivano le agenzie, infine la carta. Insomma, spesso è l’on line locale a dettare l’agenda delle notizie».

Nel tuo caso un esempio è il caso di Carol Maltesi, la giovane donna di Sesto Calende uccisa e fatta a pezzi a marzo del 2022

«Sì esatto, abbiamo fatto verifiche con modalità giornalistiche ma ci siamo mossi come investigatori collaborando con i carabinieri. Per me è stata la prima volta e sono certo che quindici anni fa non l’avrei gestita così. La raccolta delle informazioni è stato un momento estremamente delicato, dovevo muovermi con cautela ma allo stesso tempo con una certa rapidità: avevo paura che mi rubassero la notizia».

Decisiva era stata la segnalazione di un lettore, a cui era seguita l’indagine del giornale, che aveva portato a identificare 8 tatuaggi compatibili su 11, tra quelli che la giovane aveva sul corpo. Tortelli ha persino chattato con l’assassino che aveva ancora il cellulare della vittima e che continuava a spacciarsi per lei, rispondendo anche ai messaggi di familiari e amici.

Qual è nel tuo giornale la relazione tra locale e globale?

«La relazione non è più una relazione geografica, e questo vale per tutte le testate on line. Nel nostro caso poi ci occupiamo di Brescia, un territorio vastissimo diviso tra oltre 200 Comuni e popolato da 1 milione e 200mila abitanti. Coprire fisicamente tutta questa area sarebbe impossibile. Quindi noi coltiviamo molto il rapporto con il capoluogo o con quei Comuni che sono un riferimento politico per la provincia. Poi ci muoviamo, diciamo, per micro nicchie verticali, quindi su temi specifici. Facciamo scelte precise su come trattare una notizia e qualche volta ci schieriamo apertamente. Questo crea un rapporto molto stretto con la nostra comunità. Durante il periodo della pandemia era molto evidente il nostro appoggio alla campagna vaccinale. Il dialogo con i nostri lettori, in quell’occasione, è sempre stato aperto ma non abbiamo avuto alcun timore a bannare sui social chi, tra i no vax, interveniva per alimentare le bufale. È per questo che alla fine i lettori ci scelgono: velocità nel dare le notizie, insieme a credibilità ed autorevolezza. Possiamo competere solo così»

BSNEWS.IT

BsNews.it nasce nel 2007 dall’iniziativa di alcuni imprenditori della Valsabbia ed è testata registrata al Tribunale di Brescia dal 2008. Nel 2011 BsNews viene incorporata in una società editrice bresciana, concessionaria locale del Corriere della Sera. Dal 2016 la testata, acquisita da Andrea Tortelli, viene quindi affidata a Educare Futuro, con la nascita di un piccolo network editoriale indipendente.

BsNews.it è il primo giornale indipendente bresciano per presenza social e si distingue per la pluralità delle voci e il coinvolgimento dei lettori in campagne su temi di rilevanza pubblica (come il contrasto alle fake news in materia di Coronavirus e vaccini)

Nel 2022 i media di tutto il mondo (Telegraph di Londra, NyPost, la tv tedesca Rtl etc) e diverse università italiane di Giornalismo (da Brescia a Cagliari) hanno parlato dell’inchiesta giornalistica del direttore di BsNews.it, Andrea Tortelli, che ha identificato il cadavere di una ex attrice hard uccisa e fatta a pezzi (Charlotte Angie / Carol Maltesi), chattando con l’assassino e contribuendo al suo arresto. Link: https://it.wikipedia.org/wiki/Bsnews