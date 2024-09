Openjobmetis, tremila euro di multa per i cori degli ultras

Altro che spendere soldi per rinforzare la squadra: il rischio è che le finanze della Pallacanestro Varese debbano volatilizzarsi in multe da pagare al posto che essere utilizzate sul lato sportivo (o in qualsiasi altra maniera utile).

Dopo la trasferta di Brescia infatti, la società è stata multata di ben 3.000 euro per «cori ispirati a discriminazione e odio territoriale e razziale» (la definizione è del giudice sportivo) intonati dagli ultras presenti al PalaLeonessa.

La storia è nota: i cori in questione sono contro Napoli e i napoletani ma non riguardano alcuna rivalità sportiva o cestistica. L’origine va ricercata negli scontri tra ultras dell’Inter e del Napoli (parliamo di calcio) nei quali morì Dede Belardinelli, elemento di spicco della Curva Nord varesina, legato anche agli ultras nerazzurri.

Da allora a ogni partita di calcio e basket gli ultras varesini “dedicano” questo genere di cori (accadeva anche quando nella Openjobmetis giocava Guglielmo Caruso, da San Giuseppe Vesuviano); talvolta restano impuniti e talvolta invece creano un danno monetario alla società, sanzionata per responsabilità oggettiva. A Brescia, tra l’altro, il pubblico di casa a un certo punto ha fischiato questi canti reiterati.