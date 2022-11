Autovelox di viale Europa a Varese. Da giovedì partono le multe

Domani (giovedì) entra in funzione l’autovelox di viale Europa. L’occhio elettronico fotograferà chi supererà il limite di 70 km all’ora, sanzionando i trasgressori. Il sistema è pensato per aumentare la sicurezza di una strada molto trafficata dove negli ultimi 6 anni sono state rilevate quasi 700 infrazioni, 72 incidenti di cui 29 con feriti. Di questi, 23 feriti a causa dell’incidente hanno avuto una prognosi di guarigione di venti giorni, 5 feriti hanno avuto una prognosi fino a quaranta giorni.

Negli ultimi giorni inoltre la nuova telecamera ha già registrato senza sanzionare la situazione su viale Europa. Da sabato 26 novembre a ieri, martedì 29 novembre, sono stati ben 1236 i veicoli che hanno superato i limiti procedendo in direzione del centro, mentre sono oltre 2000 le auto che andavano troppo veloce in direzione della rotonda di via Gasparotto.

«Questi dati ci dimostrano l’importanza di questo strumento per aumentare la sicurezza di quel tratto di strada che ogni giorno viene percorso da migliaia di persone – ha detto Raffaele Catalano, assessore alla Polizia locale – Ancora troppi veicoli superano i limiti mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Questo nonostante si sia deciso, prima di attivare il sistema, di mettere i cartelli e fare le rilevazioni per dare il tempo ai cittadini di abituarsi al nuovo sistema. L’autovelox è ben segnalato e visibile. Dunque chi rispetta il codice della strada, i limiti di velocità e ha rispetto per la sicurezza di tutti non ha nulla da temere».

Le sanzioni previste per chi non rispetterà i limiti di velocità vanno da un minimo di 42 euro ad un massimo di 3382 euro (per chi supera di notte di oltre 60 km/h il limite) secondo la casistica che tiene conto del superamento di oltre 10 km orari per il minimo e di 60 per massimo di giorno o di notte, con i relativi casi di sospensione della patente.