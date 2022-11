Bus Stie, venerdì 11 novembre proclamato sciopero di 4 ore

Dopo lo sciopero “bianco” degli straordinari da parte dei conducenti di Stie, le segreterie nazionali di Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero di 4 ore nella giornata di venerdì 11 novembre.

L’adesione allo sciopero nazionale, che coinvolge tutti i Lavoratori del Trasporto Pubblico Locale, è stata comunicata oggi, 7 novembre da parte del sindacato. L’astensione dal lavoro riguarderà anche il personale viaggiante e non della società Stie, attiva in diverse città dell’Alto Milanese (Legnano – Busto Arsizio – Gallarate) e già in forte difficoltà per l’elevato numero di personale assente per malattia che sta provocando riduzioni e soppressioni delle corse.

Lo sciopero avrà una durata di 4 ore, dalle 17 alle 21, e coinvolgerà impiegati ed operai, garantendo l’effettuazione del servizio durante le fasce di garanzia stabilite dai vigenti accordi aziendali.