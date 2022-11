Cade dalle scale in casa, soccorso un uomo di Gemonio

Un uomo anziano è stato soccorso quest’oggi – giovedì 3 novembre intorno alle 14,20 – a Gemonio, nella parte alta del paese (in via Marsala, nei pressi del Museo Bodini) in seguito a una caduta accidentale dalle scale con cui si è procurato una ferita alla testa.

La moglie è riuscita ad allertare un vicino di casa che ha chiamato i soccorsi: sul posto sono giunti sia il 118 sia due mezzi dei Vigili del Fuoco (nella foto in alto) che hanno forzato la porta e hanno così reso possibile il recupero.

La persona ferita, pur dolorante, era cosciente al momento dell’intervento dei sanitari che hanno provveduto a trasportarlo all’ospedale di Circolo di Varese per effettuare una serie di controlli, soprattutto per via della ferita alla testa.

Negli stessi minuti, sempre a Gemonio ma in via Castelli – la strada provinciale che collega il paese con Azzio – vicino all’incrocio con via dei Motti si è registrato un secondo intervento dell’ambulanza a causa di un incidente tra una automobile e una moto di piccola cilindrata. Ad avere la peggio un giovane motociclista di 21 anni che è rimasto ferito. Le sue condizioni non sono gravi.