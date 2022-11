Camera di Commercio di Varese protagonista in due incontri di TedX

Saranno due momenti di approfondimento e confronto che, sabato 5 novembre, arricchiranno la prima giornata di TedX Varese 2022, in svolgimento nel weekend nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti.

Nell’ambito della manifestazione che, attraverso testimonial di rilievo, vuole presentare analisi e racconti di un futuro possibile, Camera di Commercio ha organizzato due appuntamenti ad alto profilo su altrettanti temi significativi per il contesto socioeconomico.

Il primo appuntamento è per le 12, quando prenderà il via l’incontro “Un’impresa da ragazze STEM!”, promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile della stessa Camera di Commercio. L’obiettivo è quello di far conoscere alle ragazze le opportunità che, sul mercato del lavoro e nella creazione d’impresa, offre loro uno studio approfondito e consapevole delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Toccherà a Sandra Coecke, scienziata al Centro Comune di Ricerche di Ispra dove è team leader di Farm to fork (dalla fattoria alla tavola), raccontare di come l’educazione nelle materie scientifiche permetta di stimolare un’ampia visione multidisciplinare e sia molto utile per il ragionamento creativo orientato alla soluzione dei problemi. In particolare, le giovani donne che hanno seguito un’istruzione STEM sviluppano abilità specifiche nella soluzione di problemi logici, creativi e complessi: abilità che i datori di lavoro cercano sempre di più. A seguire, alle studentesse di diverse Scuole Superiori, presenti alle Ville Ponti grazie al coinvolgimento e all’impegno dell’Ufficio Scolastico Territoriale, verrà offerto il racconto di due case history di imprese femminili, promosse e sviluppate da donne di successo: si tratta di Debora Carabelli, amministratrice delegata della Fadis, azienda di Solbiate Arno ai vertici tecnologici nella produzione di macchinari tessili, e di Sabrina Atzori, titolare di Matlab, startup innovativa di Gallarate che opera nei servizi digitali legati a nuove tecniche di acquisizione della realtà.

Nel pomeriggio, poi, a partire dalle 15, si svolgerà l’incontro “Le api e il miele per la tutela del pianeta”: sulla scia degli eventi promossi da Camera di Commercio in occasione della Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile, sarà un momento di approfondimento con gli apicoltori dell’Associazione Produttori Apistici Varese, che si presentano a cittadini e consumatori. La protezione delle api è, infatti, di fondamentale importanza per la salvezza dell’ambiente alla luce del loro ruolo nell’impollinazione di una vasta gamma di colture e piante. Le api forniscono poi preziosi prodotti dell’alveare. Durante l’incontro, la smielatura e le arnie permetteranno di conoscere il processo per la produzione del miele e ci sarà la possibilità di, esperienze olfattive e non solo per conoscere le varie essenze che caratterizzano i diversi mieli. Un’iniziativa rivolta anche a chi vuole avviarsi all’apicoltura.