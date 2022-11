Candiani ricorda Maroni: “Un esempio di impegno per la propria terra e la propria gente”

«Ho provato grande tristezza questa mattina alla notizia della scomparsa di Bobo Maroni. Per me è stato veramente un esempio di impegno attraverso la politica per la propria terra e la propria gente. Varese e tutti noi gli dobbiamo molto». Comincia così Stefano Candiani, ex sindaco di Tradate e deputato della Lega ricordando la scomparsa di Roberto Maroni.

«Non serve uno straordinario ricordo dei mesi di campagna elettorale che lo portarono poi ad essere presidente della regione Lombardia. Fu un’esperienza straordinaria, unica. Nei ricordi che ne stanno facendo sui mezzi di informazione, viene tratteggiata la figura del ministro e del politico, ma dietro a questi incarichi c’era una persona che non ha mai rinunciato al legame con le proprie origini. E così era facile trovarsi con Bobo al circolo di Bizzozero o una festa della Lega, parlando con semplicità delle cose più importanti. Un uomo sempre con lo sguardo proiettato al futuro, come dovrebbe fare ogni politico. Come dovrebbe fare sempre ciascuno di noi. Ciao Bobo».