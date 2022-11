Cede la copertura di un soffitto in un portico esterno del liceo Sereni di Luino

La copertura di una soletta in un portico esterno al liceo Vittorio Sereni di Luino ha ceduto cadendo a terra nel primo pomeriggio di martedì.

Il fatto è successo quando le lezioni erano già terminate da un paio d’ore e non si contano feriti, solo il danno per la caduta del materiale dovuto probabilmente al repentino cambio di temperature di questi giorni: l’area è stata transennata e il personale della Provincia (da cui dipende i patrimonio edilizio delle scuole superiori pubbliche), già intervenuto nella giornata di ieri, ha rimosso le macerie ed effettuato primi controlli. Un ulteriore sopralluogo è atteso per la giornata di mercoledì.

Il dirigente scolastico David Arioli era presente in istituto assieme ai colleghi professori al momento del distacco: «Abbiamo avvertito il rumore e siamo subito usciti per verificare cosa fosse successo», spiega, confermando l’assenza di ulteriori danni a cose o persone.

«La Provincia ha eseguito recenti interventi di ristrutturazione alle aule, che non presentano criticità, e sono sicure. Certo, se il distacco di questo materiale fosse avvenuto in un’altro orario del giorno, coi ragazzi a scuola, sarebbe stato molto pericoloso e qualcuno si sarebbe potuto fare male», conclude il dirigente.