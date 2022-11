Il centrodestra ufficializza la ricandidatura di Attilio Fontana

L’annuncio era atteso e ora è stato ufficializzato. I leader del centrodestra, come a più riprese anche singolarmente dichiarato, riconfermano il presidente Attilio Fontana come candidato della coalizione per le prossime elezioni regionali in Lombardia. “Il valore del centrodestra unito, la nostra compattezza e la nostra coerenza sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buongoverno, basato sulla centralità dei bisogni dei cittadini e delle comunità”, scrivono in una nota i leader del centrodestra.

«Sono molto contento e ringrazio i quattro partiti della coalizione – commenta Fontana -. Finalmente ho la possibilità di iniziare a fare le proposte per il futuro dei cittadini lombardi. Abbiamo un’idea molto chiara del tipo di sviluppo che dovrà avere la nostra Regione. La campagna elettorale sarà fatta di contenuti che si rispecchieranno nei valori del centrodestra».

Il quadro politico si compone, attualmente, di due sole candidature ufficiali: quella di Attilio Fontana con i partiti del centrodestra e quella di Letizia Moratti, con una sua lista civica e l’appoggio del Terzo Polo di Renzi e Calenda.