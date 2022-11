Ciclismo su strada, palestra e scuola di mountain bike: le proposte “a due ruote” della S.C. Rescaldinese per i più piccoli

Novità in vista per la S.C. Rescaldinese, associazione sportiva dilettantistica attiva a Rescaldina ininterrottamente dal 1945 con l’obiettivo di formare ed educare al ciclismo bambini e ragazzi «offrendo loro la possibilità di giocare trasmettendo sani valori sportivi». La società, infatti, in tandem con istruttori abilitati dalla Federazione Ciclistica Italiana o laureati in scienze motorie, è pronta a lanciare un programma ciclistico interamente dedicato ai giovanissimi tra i 5 e i 14 anni anche grazie al finanziamento ottenuto in rete con il comune e altre realtà del Terzo Settore tramite il bando “E-State E + Insieme”, iniziativa promossa dalla Regione con l’obiettivo di «rafforzare e sviluppare l’offerta di servizi per far fronte alle condizioni di disagio e isolamento conseguenti alla pandemia».

Il ventaglio di iniziative messe in campo dalla S.C. Rescaldinese parte dai “grandi classici” dell’associazione, come l’attività ludico-motoria in palestra da novembre a febbraio per lo «sviluppo delle qualità motorie di coordinazione, equilibrio, agilità e ritmo» e il ciclismo su strada, che comprende la preparazione in bicicletta da corsa su circuito in paese ad uso esclusivo completamente recintato e chiuso al traffico e la possibilità di partecipare a gare su strada organizzate dalla FCI da aprile ad ottobre. Attività per la quale ai più piccoli può essere peraltro gratuitamente fornita in comodato d’uso una bicicletta.

Da quest’anno, però, la società, in collaborazione con l’ASD Salus Gerenzano, è pronta a mettere in campo anche una nuova proposta molto richiesta dai più giovani: la scuola di mountain bike in un «nuovissimo circuito sterrato con ostacoli naturali ed artificiali ricavato in un’area completamente recintata lontana dal traffico all’interno del palazzetto dello sport di via Inglesina a Gerenzano». L’iniziativa metterà a disposizione per tutto l’anno – con anche la possibilità di lavaggio delle bici e di ristoro – «percorsi differenziati con diversi livelli di difficoltà per tutti i ragazzi che vogliono vivere il ciclismo come momento di aggregazione, divertimento e ricreazione e non solo come attività agonistica».