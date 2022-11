Concerto della Filarmonica di Besozzo

La Filarmonica di Besozzo si esibirà con il Concerto di Gala nel meraviglioso contesto della chiesa patronale dei Santi Alessandro e Tiburzio Martiri (Besozzo superiore, via Indipendenza 1), giovedì 8 dicembre alle ore 20.30. La Filarmonica, diretta dal M° Francesco Iannelli, presenterà un programma sorprendente.

Si aprirà con Auld Lang Syne, nota composizione scozzese con un originale arrangiamento. Poi seguiranno due famose composizioni inglesi, le English Folk Song Suite di Ralph Vaughan Williams (originale per militar band) e Nimrod (da Enigma Variations) di Edward Elgar. Di Charles Gounod si eseguirà la Marcia funebre per una marionetta, molti la riconosceranno perché utilizzata come sigla della serie Alfred Hitchcock presenta.

Nel secondo tempo verranno eseguite due colonne sonore in prima mondiale curate dal compositore Dario Bortolato (presente tra le file della Filarmonica): Alien 3 di Elliot Goldenthal e “Somewhere in my memory” di John Williams dal film Mamma ho perso l’aereo. Si passerà allo swing con le più note musiche di Frank Sinatra e non mancherà il noto White Christmas di Irving Berlin.

Con oltre 40 musicisti, la Filarmonica si presenterà in gran forma grazie al grande lavoro del M° Iannelli. Il pubblico avrà modo di vedere e ascoltare una orchestra di fiati al completo. Ingresso libero

Giovedì 8 dicembre alle ore 20.30

Chiesa dei Santi Alessandro e Tiburzio Martiri

via Indipendenza 1 – Besozzo