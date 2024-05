Il Rock nei anni Settanta in chiave classica con il Gruppo Caronte, appuntamento a Bisuschio

Appuntamento fra le rose fiorite del parco di Villa Ronchetti per domenica 19. In estate gli appuntamenti all’alba

Fra le rose fiorite del parco di Villa Ronchetti a Bisuschio domenica 19 maggio alle ore 17, con ingresso libero, si potrà ascoltare le note di rock nei 70anni del regno della regina Elisabetta II, ”God Save The Queen”, brani di Donegan, Beatles, Cat Stevens, Adele, Bowie, Sheeran ed altri , sempre con arrangiamenti in chiave “classica” con strumenti acustici del Gruppo Caronte (violino,violoncello,arpa e pianoforte e voce).

Evento della XXXIII edizione del “Girovagando in Musica” Itinerari turistici e musicali coordinati dal Gruppo Caronte con l’interesse di creare destinazioni di esperienze fuori dai confini, con eventi sempre nuovi e originali, disseminati in spazi da sogno, per costruire un ricordo che farà la differenza.

“Girovagando in Musica” è sostenuta con il contributo dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’Ufficio Turistico della Valle d’Aosta, e dall’Hotel Catullo di Sirmione, oltre a tutti gli enti e amministrazioni comunali delle località partecipanti, creando un pied-à-terre di relax con sorprese e conoscenze di luoghi rigenerativi, disseminati fra mare, laghi, colline, montagne e ruderi storici in questa bellissima penisola.

Appuntamento con il Gruppo Caronte all’alba. Nel Varesotto scopriremo l’alba sulle rive del Ticino

Sabato 20 – LUGLIO – SESTO CALENDE (Va) ore 5 Parco Europa

IN BLU – Cento anni di BLU in musica

Brani di Gershwin,Modugno,Zucchero,Presley,Elton John ed altri violino,violoncello,arpa,pianoforte/voce

Domenica 18 AGOSTO – GAVIRATE (Va) ore 5 Lungolago Isola Virginia

IN BLU – Cento anni di BLU in musica

Brani di Gershwin,Modugno,Zucchero,Presley,Elton John ed altri violino,violoncello,arpa,pianoforte/voce

Domenica – 25 AGOSTO – BISUSCHIO (Va) ore 5,30 Campo Sportivo

ONDA D’URTO – DAL R&R al Punk

brani di : Johnny Cash,Prince,Metallica,Dylan,Nirvana e altri violino,violoncello,arpa,pianoforte/voce

Gruppo Caronte info tel. 348 2257382.