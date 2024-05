A teatro Romeo e Giulietta in salsa bergamasca. In scena i burattini con “Crape de legn”

Nuova data per la replica di Crape de legn, lo spettacolo per attrice e burattini programmato al Teatro Sociale di Montegrino Valtravaglia lo scorso febbraio e rimandato per motivi tecnici. Il monologo che vede protagonista Federica Molteni nella doppia veste di attrice e burattinaia si terrà sabato 18 maggio alle ore 21.00; confermata anche l’eccezionale esposizione di burattini risalenti ai primi del Novecento.

Crape de legn è una storia a matriosca che dentro ne contiene tante altre, sempre più piccole e intime. La storia del teatro popolare e della Commedia dell’Arte e dentro la Seconda guerra mondiale. E dentro la scoperta di un ragazzo di amare l’arte nelle sue forme più variegate: pittura, scultura, musica e teatro. La povertà dei paesi della bassa bergamasca, tra cascine, nebbia, polenta e pica sö.

L’innamoramento di due giovani, Benedetto e Pina, figli di due fornai concorrenti: Romeo e Giulietta in salsa bergamasca. Il loro amore, fatto di farina, levatacce e otto figli da sfamare. E una vocazione, che bussa sempre più forte, fino alla frattura con il mondo intorno. La realizzazione dello spettacolo ha visto il coinvolgimento di un folto gruppo artiste e artisti del teatro di parola e di figura: alberto Salvi alla regia, alla scenografia Enzo Mologni, abiti di scena e burattini sono di Lelabò – Mariabarbara De Marco, Colombina di Rossana Paganoni e le musiche sono state composte da Luigi Suardi.

Sul palco, alla narrazione e all’animazione delle “teste di legno” c’è Federica Molteni e la sua idea di teatro: «Così succede a Benedetto Ravasio che sceglie il teatro. In Giovanni Nespoli, vecchio burattinaio ormai in miseria, riconosce il maestro. E nelle parole di quell’omino rubizzo, ho trovato parole che parlano anche a me, come artigiana della parola e del palco. “La prima regola per un burattinaio? È il rispetto del pubblico. Non basta far sganasciare la gente. Lo spettacolo deve essere sincero e la storia arrivare al cuore. I burattini? Sono veri e propri attori. Cambiano le dimensioni, ma il nostro spettacolo rimane sempre teatro».

In occasione dello spettacolo Crape de legn, prodotto da Luna e GNAC Teatro e realizzato con il sostegno di Fondazione Benedetto Ravasio / Museo del Burattino di Bergamo, si terrà una eccezionale esposizione di burattini risalenti ai primi del Novecento, costruiti da diverse mani e custoditi nei locali della parrocchia dove un tempo venivano usati per gli spettacoli della domenica e per fare catechismo. Alcuni burattini sono di pregevole fattura altoatesina e tutti presentano caratteristiche che li rendono unici e originali tanto da essere stati più volte utilizzati per mostre ed eventi di rilevante importanza culturale.

L’evento fa parte della stagione diffusa Latitudini, a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro. Intero €10 – ridotto €7 (under 18, over 65 e allievi Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia). Prenotazioni: tel 334.1185848 – 347.0154861 (anche Whatsapp) – info@teatroperiferico.it.