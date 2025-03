La grande musica classica incontra la solidarietà: “Musica per l’Africa” al Salone Estense di Varese

L’appuntamento è per domenica 16 marzo alle ore 18. L’ingresso al concerto sarà a offerta libera, con l’intero ricavato destinato al progetto APA a Mgolole in Tanzania

Domenica 16 marzo alle 18 al Salone Estense del comune di Varese si terrà un concerto benefico a sostegno dei progetti di APA, Amici Per l’Africa ODV. L’evento, patrocinato dal Comune di Varese e promosso da Medici con l’Africa CUAMM Varese e OMCeO Varese coniuga l’eccellenza della musica classica con l’impegno concreto per una causa medica e umanitaria. (nella foto il dottor Dino Azzalin nell’ambulatorio odontoiatrico di Mgolole in Tanzania)

Sul palco si esibiranno musicisti di talento con un repertorio d’eccezione. Ad aprire la serata sarà Andrea Moiraghi, al pianoforte, con il Preludio in Do maggiore dal celebre “Clavicembalo ben temperato – I libro” di Johann Sebastian Bach. Seguirà l’Adagio dal Concerto per oboe (BWV 974) di Alessandro Marcello. Seguirà il Concerto per pianoforte n.1 in Mi minore Op.11 di Fryderyk Chopin, eseguito nella versione per quintetto d’archi con al pianoforte Andrea Bonfanti e la direzione orchestrale di Fabio Rossella. La serata è aperta a tutti ma soprattutto rivolta ad un pubblico raffinato e solidale, particolarmente sensibile ai temi del volontariato.

L’ingresso al concerto sarà a offerta libera, con l’intero ricavato destinato al progetto APA a Mgolole, in Tanzania dove recentemente è stato inaugurato il nuovo ambulatorio Odontoiatrico. APA ha come obiettivo, infatti, quello di offrire cure dentistiche alle comunità più bisognose, fornendo strumenti odontoiatrici ma anche occupandosi della formazione del personale locale così da garantire un futuro di autonomia e assistenza continuativa e sostenibile.

Introdurranno il concerto con un breve video il Roberto di Leo e Lorena Cumia, membri del consiglio direttivo ed interverrà il fondatore dell’associazione e presidente onorario APA Dino Azzalin. “Musica per l’Africa” rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di musica classica e per tutti coloro che desiderano contribuire a una causa benefica attraverso un’esperienza artistica di alto livello.

Grazie alla generosità del pubblico e al sostegno di realtà ed enti locali come l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Varese, il CUAMM (Medici con l’Africa) e il patrocinio del Comune di Varese, l’evento promette di essere un’importante occasione di incontro tra arte, musica e solidarietà.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento: APA – Amici per l’Africa Telefono: +39 335 7160257 Email: info@amiciperafrica.it