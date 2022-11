Confident Varese, ritrovare il sorriso con successo e a costi accessibili

In viale Belforte 5/B a Varese che, presso Confident Studi Dentistici, i pazienti possono ritrovare il sorriso con successo e a costi accessibili, con le tecniche più moderne di riabilitazione implantare.

Il Gruppo Confident con oltre dieci anni di esperienza nel settore odontoiatrico e con sedi operative a Varese, Desio, Giussano e anche a Bresso e Como offre un’alternativa ai viaggi all’estero per chi vuole riabilitare una dentatura fissa in poco tempo. L’equipe dello studio, per casistica, può vantare centinaia di casi trattati con successo e altrettanti pazienti soddisfatti.

Odontoiatria di qualità a costi accessibili

La ricetta di Confident sta nella riabilitazione protesica fissa su impianti con tecnologia robotica e fibra continua, una soluzione creata da esperti del Politecnico di Milano e professionisti odontoiatrici per rendere più sostenibile la cura del paziente.

Si tratta di un brevetto che in una sola seduta permette l’inserimento di 4-6 impianti e garantisce ai pazienti di ritrovare da subito piena funzionalità ed estetica.

Confident si avvale di chirurghi specialisti selezionati che si avvalgono dell’utilizzo di strumenti tecnologici di ultima generazione come la TAC digitale, che permette una programmazione mirata della seduta di intervento di inserzione degli impianti selezionando le porzioni d’osso adeguate e le misure idonee degli stessi impianti da applicare.

I prezzi e il valore di un intervento di successo

L’utilizzo di questa tecnica permette di abbattere i costi senza inficiare sulla qualità. Il costo per arcata fissa inclusa di 4 impianti è di 5,900 euro: una cifra che permetterà di tornare a sorridere, con la sicurezza di avere avuto un trattamento all’avanguardia con materiali e tecniche di ultima generazione, evitando di marcare chilometri o varcare i confini nazionali per risolvere il problema e il disagio della nostra bocca.

Dalla valutazione al post operatorio

Il percorso di cura inizia dalla valutazione iniziale effettuata dall’odontoiatra: grazie all’esame clinico in poltrona del chirurgo specialista e attraverso le immagini ottenute tramite una panoramica digitale, gli odontoiatri del Gruppo Confident possono avere la conferma della fattibilità del trattamento, eseguito con metodica di ultima generazione.

Da Confident è possibile affrontare l’intervento senza paura, grazie alla sedazione cosciente, con il supporto di una figura anestesiologica professionale per ridurre i disagi psicologici prima e durante l’intervento.

Il materiale utilizzato per la protesi è di nuova generazione: ha una resistenza al peso 8 volte superiore alle tecnologie già presenti sul mercato e la sua resistenza è 6 volte superiore a quella dell’osso corticale. Infine, il Gruppo Confident offre una garanzia su protesi mobili e fisse, fornita per iscritto a tutela del paziente previ controlli periodici.

Prenota un consulto

Professionalità, fiducia, continuità, sicurezza e innovazione, sono i valori che caratterizzano il gruppo. L’utilizzo di strumenti diagnostici di ultima generazione consente ai professionisti di Confident di svolgere una diagnosi e una pianificazione del percorso terapeutico in modo preciso e completo. Orari flessibili (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20), pagamenti personalizzati, agevolazioni e una serie di convenzioni sono altre caratteristiche che hanno segnato il grande successo di Confident.