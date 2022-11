Il contributo dei bambini di Morosolo al grande bosco diffuso sono 37 piantumazioni

Lunedì 21 novembre 2022 la scuola primaria Manzoni di Morosolo ha realizzato un evento speciale: la piantumazione di ben 37 essenze, parte del grande bosco diffuso che i bambini contribuiscono a realizzare per il futuro.

Galleria fotografica Un’albero per il futuro, festa a Morosolo 4 di 32

Per la Giornata nazionale dell’albero, i Carabinieri della Biodiversità hanno portato a scuola 20 pianticelle che erano state prenotate dalla scuola attraverso l’adesione al progetto “Un albero per il futuro” in occasione di “M’illumino di meno” 2022 a marzo di questo anno.

I ragazzi e le ragazze di quinta hanno accolto le persone presenti alla piccola inaugurazione svoltasi nel pomeriggio con un discorso molto sentito, riportato di seguito.

Per questo anno scolastico la nostra classe rappresenta tutta la scuola nel progetto Green School. Una Green School è una scuola che si impegna a tutelare in modo attivo il pianeta. Il percorso della Green School prevede 6 pilastri: biodiversità, acqua, energia, mobilità, rifiuti e spreco alimentare. Abbiamo dedicato questa giornata al Pilastro della biodiversità. Oggi infatti è una giornata speciale: il 21 novembre del 2013 è stata istituita dal ministero dell’ambiente la festa nazionale degli alberi.Stamattina, guidati dai Carabinieri della biodiversità e con l’aiuto di Fausto e Nando, abbiamo piantato 20 essenze che ci sono state fornite nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”. Le nostre 20 piante sono ora geolocalizzate sulla mappa del sito: faranno parte di un unico grande bosco diffuso. Gli alberi piantati grazie a questa bella iniziativa dei Carabinieri Forestali finora sono stati oltre 27.000. Oltre queste 20 essenze, abbiamo piantato 17 Calicantus che i bambini di quarta hanno nel tempo seminato e trapiantato, dando addirittura ad ognuno di loro un nome proprio. Ci auguriamo che, quando fra qualche anno passeremo da queste parti godendo della vista e del profumo del boschetto di questi splendidi alberi, forse ci ricorderemo di questo giorno speciale. Siamo consapevoli che tutti i 37 alberi che oggi abbiamo messo a dimora saranno preziosissimi in futuro per assorbire CO2 e rilasciare ossigeno, contribuendo così a contrastare i cambiamenti climatici. Oggi questa piccola comunità ha dato il suo piccolo contributo per un futuro migliore. E ne siamo fieri. Questa azione tende a realizzare due obiettivi per lo sviluppo sostenibile, previsti nell’ambito dell’agenda 2030: l’obiettivo 13 (LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO) e l’obiettivo 15 (VITA SULLA TERRA). Ricordiamo che la nostra scuola con il progetto Treedom ha creato nel 2020 una foresta “virtuale” denominata “Bambini di pace” che raccoglie alberi che sono stati piantati in diversi continenti. La foresta negli anni è cresciuta anche grazie al contributo di altre persone. Sono ormai 57 alberi che nel loro ciclo potranno assorbire ben 36 tonnellate di CO2.

Siamo certi che con il vostro aiuto potremmo ampliare e diffondere anche questa iniziativa. Ringraziamo tutti voi presenti qui ora, l’assessore Caterina Cantoreggi, il maresciallo Carlini, l’agronoma Giovanna Cardone che oggi pomeriggio ci ha tenuto una lezione dal titolo “Incontriamo gli alberi” e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata.

IL PROGETTO DEL GRANDE BOSCO DIFFUSO

Il Maresciallo Ordinario Andrea Carlini, Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Arcisate, con il carabiniere Marco Vincenzo Pugliese, durante la mattinata ha illustrato ai ragazzi il valore di questa iniziativa. Insieme ai volontari Fausto Verti e Nando Pozzi, che nei giorni precedenti avevano preparato il terreno, ciascuna classe ha messo a dimora cinque rosmarini, cinque cornioli, cinque ginestre e cinque biancospini provenienti dal Centro Nazionale di Biodiversità Forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR).

Nel sito che illustra il progetto, si legge che l’obiettivo è quello di portare i bambini e la comunità scolastica e territoriale a “conoscere i vantaggi per l’ambiente derivanti dalla presenza di più specie arboree: più piante metteremo a dimora maggiore sarà il risparmio di CO2 . Volendo visualizzare con un grafico la nostra azione vedremmo che con il passare degli anni aumenterà il nostro risparmio di anidride carbonica e il beneficio per l’ambiente e per la nostra salute! Condividere la posizione delle piante su una mappa digitale ci aiuterà a formare un unico grande bosco diffuso da nord a sud. Un patrimonio verde di ossigeno e riduzione dell’inquinamento!”

GLI STRUMENTI DELL’AGRONOMA

Nel pomeriggio gli alunni e le insegnanti hanno partecipato alla coinvolgente lezione dell’agronoma Giovanna Cardone che ha fatto conoscere gli alberi da una prospettiva nuova e interessante, anche attraverso attività ludiche e partecipate.

I bambini hanno potuto osservare e toccare diversi tipi di legno, contare e calcolare l’età degli alberi, assistere all’utilizzo di una strumento speciale, il dendrodensimetro, uno strumento di precisione per sondare la densità del legno di un albero che permette al “Dottore delle piante” di identificare carie e cavità all’interno della pianta, altrimenti non visibili a occhio nudo.

POESIE E BIODIVERSITA’ PER LA FESTA DELL’ALBERO

L’inaugurazione ufficiale nel pomeriggio alla presenza delle famiglie ha visto, oltre la presentazione a cura dei ragazzi e delle ragazze di quinta, le piccole spontanee poesie declamate dalla classe quarta e un canto mimato realizzato da tutti i bambini della scuola.

Le nuove essenze piantate negli spazi verdi del parcheggio accanto alla scuola vanno ad arricchire la biodiversità dell’ambiente e si aggiungono all’aiuola dedicata agli impollinatori preparata a maggio 2022. A breve anche il sito dedicato al progetto “Ortoinsieme e non solo” sarà aggiornato per ospitare le nuove piante.