Un’estate tra sicurezza e asfaltature a Casciago

Tanti lavori in cantiere, alcune opere in fase di ultimazione e altre novità che arriveranno verso la metà o la fine di luglio. A Casciago sarà un’estate di lavori e interventi su tutto il territorio cittadino.

Sicurezza

Partendo da uno dei cavalli di battaglia dell’amministrazione comunale guidata da Mirko Reto, la sicurezza, sono in arrivo nuove telecamere per monitorare il bike park nella zona alta del paese e l’area ancora “al buio” intorno alla scuola di Morosolo. Inoltre sono stati implementati i pattugliamenti del territorio sia la sera che alla mattina: «Segnali di un’attenzione a questo tema importante – commenta Reto -. I dati ci danno ragione, ci auguriamo che il trend positivo continui».

Scuola di Morosolo

Sono in dirittura d’arrivo i lavori alla scuola di primaria Manzoni di Morosolo: la previsione è di terminare le opere a settembre con l’inizio scuola. Sono stati completati diversi lavori nella parte vecchia della scuola, con una rigenerazione energetica complessiva, il rifacimento del cappotto, nuovi serramenti, l’impianto di ventilazione meccanica, la pompa di calore. Inoltre è stato rifatto il tetto e sono stati posizionati i pannelli per l’impianto fotovoltaico. Ulteriore opera in fase di completamento il rifacimento del passaggio che dalla scuola porta in palestra.

Asfaltature

«Il piano asfalti procede spedito, anche se ci sono alcune problematiche non dipendenti dalla volontà dell’amministrazione comunale – spiega Reto -. Noi cerchiamo di rendere migliore tutto il paese con il nuovo manto che ormai c’è quasi dappertutto (prossimo intervento quello alla rotonda della stazione e salendo verso Morosolo), ma poi ci ritroviamo con l’asfalto appena fatto rotto dagli interventi di Open Fiber, che non è tenuta al rispristino con asfalto ma solo alla copertura delle micro tracce fatte con cemento che si sgretola già dopo qualche settimana. Noi, come tanti altri comuni, ci mettiamo impegno e risorse (25 mila euro per le asfaltature estive a Casciago), credo sia auspicabile una maggior collaborazione con la società in questione per non rovinare e dover ripristinare lavori già fatti».

Via Maroni

Diverso è il discorso su via Maroni, dove l’intervento di Alfa srl per il nuovo tratto fognario ha causato la chiusura della strada per diversi mesi lo scorso anno. In alcuni tratti è stato necessario intervenire con altro asfalto provvisorio per permettere alla strada di assestarsi: i tecnici stanno monitorando la situazione per poi procedere al ripristino definitivo.

Centro multiraccolta e campo da basket 3vs3

I lavori al Centro multiraccolta di via della Fontana sono quasi termnati, così come quelli per il nuovo campo da basket 3vs3 al Parco della Pinetina: presto verrà comunicata la data di inaugurazione, magari con qualche guest star della pallacanestro varesina.

Manutenzione del verde

Infine la manutenzione del verde. Sono stati affidati i lavori in tutto il paese e in particolare al parco della collina, tra via Isonzo e via Matteotti, con l’obiettivo di renderlo fruibile a breve per la popolazione.