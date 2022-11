Delicato e potente nei temi attuali: “Giorni d’estate” al cineforum delle Arti di Gallarate

Viaggio tra le magiche scogliere del Kent nel primo giovedì del mese di novembre, grazie all’appuntamento settimanale del cineforum del teatro delle Arti di Gallarate, iniziato a fine settembre e giunto al sesto appuntamento.

Giovedì 3 novembre (alle ore 15 e alle 21) è la serata di Giorni d’estate, di Jessica Swale: Alice Lamb (Gemma Arterton) non è sposata, vive da sola in un cottage su una scogliera nel Kent, non frequenta il vicino paese se non per lo stretto necessario a procurarsi la spesa, e non ha alcuna pietà per i bambini che le gironzolano attorno a casa, disturbando la sua concentrazione.

Studia i miti e le leggende del folclore ma, per via del suo caratteraccio, è a sua volta vittima di una serie di piccole leggende locali, che la dicono spia nazista, strega, o matta da legare. L’arrivo di Frank (Lucas Bond), un bambino sfollato per sfuggire ai bombardamenti su Londra e affidatole come ospite, buca lentamente la rigida corazza che Alice ha indossato troppo a lungo, risvegliando in lei il sentimento affettivo, insieme al ricordo di un amore impossibile vissuto un tempo con Vera (Gugu Mbatha-Raw).